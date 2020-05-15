WADA уже убило русский спорт. "Уважаемая организация" ВОЗ тоже готовит свой план?

Вопросов вокруг деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и её связи с фондом Билла и Мелинды Гейтс так много, что их впору задавать следователям. Впрочем, возможны разбирательства и на ином уровне, отметил Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное". Правительство России может на своём уровне задать интересующие нас вопросы.

"Мы уже помним одну организацию под названием WADA, которая убила наш спорт, - напомнил Малофеев. - И до тех пор, пока мы не узнали о том, что они делают, мы тоже молчали и считали её уважаемой международной организацией. Так вот, не хотелось бы, чтобы мы потом расхлёбывали эти последствия. Хотелось бы, чтобы мы сейчас уже обратились и определились, кто такая ВОЗ и чьи права и интересы она защищает".

По всей видимости, свою часть работы будут выполнять и правоохранительные органы, добавил Малофеев. Весьма подозрительно выглядит тот факт, что пандемия фактически уже была показана в рамках учений EVENT-201 при финансировании фонда Гейтсов.

"Правоохранительные органы в свою очередь, которые имеют уголовно-процессуальное право, а это и Федеральная служба безопасности, и Генеральная прокуратура, Следственный комитет, также могут провести свою проверку. Особенно Генеральная прокуратура, - считает Малофеев. - Поскольку в основном это относится к её компетенции - у прокуратуры есть все инструменты для уточнения распространения коронавируса в России. Нужно скрупулёзно и объективно разобраться. Понять, как возникла болезнь и, соответственно, какие призывы делали те или иные международные организации, какие принимали меры. Или не принимали, как, например, говорится в обвинениях президента Дональда Трампа в отношении Всемирной организации здравоохранения".

Малофеев добавил, что мы просто хотели бы в этом разобраться. И подобная просьба будет изложена в обращении Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) в скором времени.

"Мы хотели бы, чтобы Россия была суверенной и независимой в этом деле. Если она не будет следовать рекомендациям ВОЗ или они вдруг установят, что ВОЗ абсолютно независима от Гейтса или других частных источников финансирования, это тоже будет фактами расследования. Мы бы просто хотели понимать, что Россия была достаточно суверенна в принятии своих решений и не шла на поводу вот у этих людей со странными маниакальными идеями", - сказал Малофеев.