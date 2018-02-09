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WADA: Теперь мы все вздохнем с облегчением
09 февраля 2018, 10:54 • 597 • В мире
WADA назвало приятной новостью решение CAS по российским спортсменам.
Всемирное антидопинговое агентство приветствует решение, сделанное сегодня выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS).
Он также добавил, что все решения были приняты перед началом ОИ, и это "успокоило абсолютно всех участников".
Также сообщается, что глава комиссии МОК по допуску российских спортсменов Николь Хевертц уже заявила, что вердикт CAS был важен для всего всего олимпийского движения.
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