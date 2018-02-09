WADA: Теперь мы все вздохнем с облегчением

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WADA назвало приятной новостью решение CAS по российским спортсменам.

Всемирное антидопинговое агентство приветствует решение, сделанное сегодня выездной панелью Спортивного арбитражного суда (CAS).

"Эти решения являются приятной новостью для ВАДА, - заявил президент WADA Крейг Риди. - Они приняты во имя интересов спортсменов и всех людей, которые занимаются чистым спортом".

Он также добавил, что все решения были приняты перед началом ОИ, и это "успокоило абсолютно всех участников".

Также сообщается, что глава комиссии МОК по допуску российских спортсменов Николь Хевертц уже заявила, что вердикт CAS был важен для всего всего олимпийского движения.

"Мы очень удовлетворены этим решением, - сказала Хевертц. - Оно очень важно для всего олимпийского движения".