WADA на пороге кризиса: пойти на поводу США или быть честными?

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое переживает не самые лучшие времена, оказалось на пороге первого очень серьезного кризиса, когда организации "прилетает" со всех сторон, а в США и вовсе выступают за прекращение финансирования этой структуры.

Американская газета Washington Post выступила с любопытной новостью - Государственное управление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) предложило конгрессу США рассмотреть вопрос об отказе от финансирования Всемирного антидопингового агентства, которое больше известно по своей аббревиатуре – WADA. А знаете по какой причине? Нет реформ, нет серьезных шагов. "Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от своих инвестиций в WADA в виде "чистого" спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного права голоса в процессе принятия решений WADA".

19 страниц доклада и, главное, конечно же в том, что в деле против России WADA не оправдало ожиданий чистых спортсменов (списка имен тех, чьи ожидания не оправданы – нет) и не проявило достаточной жесткости и независимости. В переводе с канцелярского на русский это означает одно – в США не довольны слишком мягкими, на их взгляд, санкциями против России и грозят долларом, вернее, его отсутствием.

Вы хотели прозрачности в деятельности WADA? Вот она. Америка платит и желает заказывать музыку. Теперь уже открыто. Независимость Всемирного антидопингового агентства? Нет, не слышали.

А ведь это делают те, чьи крупнейшие профессиональные лиги (НХЛ, НБА, НФЛ) и близко не подпускают к своим спортсменам WADA и не признают агентство, для них четыре буквы WADA - это просто пустой звук.

Таким образом нагнетается обстановка вокруг главного дела CAS этого года – WADA VS РУСАДА. Помимо российского следа есть еще один – управленческий. Дело в том, что представители США отсутствуют в исполкоме WADA и комитете спортсменов и этим сильно недовольны в США. Ведь именно американский бюджет отправляет в WADA самый большой ежегодный взнос – 2,7 миллиона долларов.

Понятно, что такой удар по имиджу от своих же благодетелей WADA пропустить не имело права. Поэтому ответ пришел молниеносно (именно на это обвинение): "WADA не могут управлять исключительно несколько самых богатых стран. Спортсмены, которые соревнуются с атлетами из США, приезжают со всего мира, и ради объективности по отношению к американским спортсменам мы хотим обеспечить условия, при которых их конкуренты будут подчиняться тем же строгим правилам, что и они. Чтобы это произошло, необходимо обеспечить представительство всех регионов мира. Представление о том, что страны должны быть представлены пропорционально количеству денег, которые они перечисляют, не имеет смысла. Распределение мест исключительно среди самых крупных спонсоров лишит большинство стран мира представительства в совете учредителей или исполкоме и не будет соответствовать лучшей международной практике. Поддержат ли американцы то, что все члены конгресса США будут только из самых богатых штатов?" - такое вот заявление.

А на 19 страницах есть еще претензии, например, что уже четыре года ждут, когда из органов управления WADA выведут представителей МОК и международных федераций, но этого не происходит.

Получается, что в США хотят, чтобы в WADA не было, по сути, тех, для кого агентство работает. А как это возможно? Ребят, вы разберитесь у себя для начала, а то вы хотите, чтобы WADA вас не трогало, чтобы там не было тех, кто занимается большим спортом и чтобы вы начали еще и внутри это все контролировать? А как это возможно? Позиция функционеров из США, где еще и "Закон Родченкова" на полном серьезе рассматривают (это, если кто не в курсе, позволит, в случае принятия, арестовывать и отправлять в тюрьму иностранных спортсменов, пойманных на допинге во время международных соревнований при условии участия в этих же стартах американцев – идиотизм в чистом виде, но обсуждаемый до сих пор) очевидна – наказать россиян. И не важно чьими руками.