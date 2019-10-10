WADA камень точит: Россия выполняет все требования агентства

Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава», который открылся 10 октября в Нижнем Новгороде. Глава государства подчеркнул: Москва заинтересована в честном и чистом спорте и надеется, что наши атлеты в скором времени будут выступать на равных с остальными спортсменами. Опрошенные «Известиями» политики и эксперты сошлись на том, что, несмотря на трудности последних лет, российская сторона добилась большого прогресса на спортивном направлении.

Новые высоты

Насыщенный рабочий день Владимир Путин начал с участия в пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава», ведущим которого стал министр спорта Павел Колобков. Российский лидер на этот раз выступил лишь в конце мероприятия, на котором в первую очередь обсуждалось развитие спорта в стране.

В своей речи Владимир Путин отметил важность проведения спортивных мероприятий и внедрения новых соревновательных форматов. Он обратил внимание на то, что по инициативе России было запущено сразу несколько состязаний. Так, в 2020 году в Казани должны пройти первые игры Содружества независимых государств, а в Челябинске — спортивные соревнования на базе БРИКС.

При этом президент подчеркнул, что Москва «всегда была и остается готова к диалогу, совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки».

— Россия, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов и чьи атлеты сегодня, несмотря ни на что, берут всё новые и новые спортивные высоты, остается одним из ведущих участников спортивного движения, — сказал Владимир Путин, особо отметив, что Москва активно сотрудничает с WADA и полностью выполняет требования организации.

Президент заявил: Россия заинтересована в том, чтобы все проблемы, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом и «чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений».

23 сентября WADA начало рассматривать вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации. Поводом для этого стали изменения в базе данных московской лаборатории. 8 октября Москва направила WADA письмо с разъяснениями российских экспертов по 31 вопросу, обозначенному агентством. Встреча представителей WADA и Минспорта РФ должна состояться в 20-х числах октября в швейцарской Лозанне.

Чистый спорт

Форум «Россия — спортивная держава» 2019 года стал уже восьмым по счету. Опрошенные «Известиями» российские политики и эксперты сошлись на том, что в последние годы страна сделала много для развития отечественного спорта.

— Я оцениваю большой прогресс, выделение огромных средств на строительство спортивных сооружений и улучшение работы в детских спортивных школах, — сказал «Известиям» член Совета Федерации, почетный президент Олимпийского комитета РФ Леонид Тягачёв. — К примеру, проведение олимпиады позволило из города Сочи сделать не только прекрасный лыжный курорт, но и там же проводить «Формулу-1», поднять футбол и хоккей в этом регионе. Теперь нам нельзя останавливаться, и важно делать всё, для того чтобы в сфере спорта появлялось еще больше специалистов.

Российский профессиональный спорт в последние годы показал огромный рывок, заявили «Известиям» в международной организации Sport for all, которая занимается противодействием расизму и ксенофобии в спорте.

— Это касается не только успешного участия спортсменов в самых различных дисциплинах, но и проведения крупных международных соревнований. То, как была организована Олимпиада в Сочи или чемпионат мира по футболу, во многом пример для остального мира, — отметили в организации.

К слову, в ходе пленарного заседания президент международной федерации хоккея Рене Фазель подчеркнул, что Россия в 2014 году смогла организовать лучшую зимнюю олимпиаду всех времен. Кроме того, президент УЕФА Александер Чеферин заявил о полной готовности РФ к проведению в следующем году чемпионата Европы по футболу (Санкт-Петербург — один из принимающих городов), а также к организации финала Лиги чемпионов в 2021-м. В 2018 году, по словам президента УЕФА, Россия смогла провести мундиаль на высшем уровне.

— Европа не Европа без России, — заявил Александер Чеферин, объясняя, почему УЕФА проводит крупные турниры на территории нашего государства.

Но, конечно, главная проблема, которую сейчас необходимо решить, — это допинг. Ни в коем случае этот вопрос не должен использоваться в качестве инструмента давления на Россию. Москве необходимо приложить максимум усилий, для итого чтобы развеять любые сомнения о систематическом использовании запрещённых средств, уверены в Sport for all.

Владимир Путин в Нижнем Новгороде посетил и выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы», где ему подарили бриллиантовую боксерскую перчатку. В этот же день глава государства встретился с руководителями международных спортивных организаций и победителями Всемирной летней универсиады 2019, которая состоялась в Неаполе.

Во второй половине дня прошло заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Выступая на нем, Владимир Путин заявил: к 2024 году не менее 55% граждан должны регулярно заниматься спортом. По его словам, главным показателем здесь станет здоровье и долголетие россиян. Президент также предложил проработать налоговые льготы для спортивных организаций и поддержал идею создать фонд, который бы финансово поддерживал спортклубы, — хотя пока технически эта идея и вызывает вопросы. При этом во время телемоста со студией «Матч! Страна» Владимир Путин подчеркнул: руководство должно помогать развитию социальной и спортивной сферы в небольших городах и селах.

Следующее заседание Совета пройдёт весной 2020 года — главной темой на его повестке станет новая Стратегия развития спорта.