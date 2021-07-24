Взятки миллионами не предел: В прямом эфире разоблачили громкие аферы ПФР

Взятки миллионами не предел. Юрий Пронько в прямом эфире разоблачил громкие аферы ПФР. Он рассказал о новом коррупционном скандале в фонде и напомнил об одном из прошлых нашумевших дел.

ПФР снова оказался в центре скандала, теперь - коррупционного, обратил внимание экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".

Так, руководитель отделения Пенсионного фонда в Челябинске и ещё два его сотрудника обвиняются в получении взяток, общий размер которых превышает 26 миллионов рублей.

Согласно версии следователей, подозреваемым незаконно передали большую сумму денег в виде 12-процентного отката. Охранная организация, выступившая взяткодателем, в итоге получила по контракту свыше 210 миллионов рублей.

Ведущий "Первого русского" заметил, что это далеко не единственный криминальный эпизод в Пенсионном фонде.

Например, в 2019 году правоохранители задержали заместителя главы правления ПФР Алексея Иванова, он занимался IT-развитием. Его заподозрили в коррупции и махинациях с договорами на поставку оборудования. В итоге было заведено уголовное дело.