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Взятки миллионами не предел: В прямом эфире разоблачили громкие аферы ПФР

24 июля 2021, 22:10  •  82 • Политика
Взятки миллионами не предел. Юрий Пронько в прямом эфире разоблачил громкие аферы ПФР. Он рассказал о новом коррупционном скандале в фонде и напомнил об одном из прошлых нашумевших дел.
ПФР снова оказался в центре скандала, теперь - коррупционного, обратил внимание экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".
Так, руководитель отделения Пенсионного фонда в Челябинске и ещё два его сотрудника обвиняются в получении взяток, общий размер которых превышает 26 миллионов рублей.
Согласно версии следователей, подозреваемым незаконно передали большую сумму денег в виде 12-процентного отката. Охранная организация, выступившая взяткодателем, в итоге получила по контракту свыше 210 миллионов рублей.
Ведущий "Первого русского" заметил, что это далеко не единственный криминальный эпизод в Пенсионном фонде.
Например, в 2019 году правоохранители задержали заместителя главы правления ПФР Алексея Иванова, он занимался IT-развитием. Его заподозрили в коррупции и махинациях с договорами на поставку оборудования. В итоге было заведено уголовное дело.

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