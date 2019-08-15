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Взятки, компромат и секс-туры: Эпштейна годами покрывали сотрудники полиции?
15 августа 2019, 22:24 • 103 • Политика
Как рассказал бывший сотрудник правоохранительных органов Флориды, американские политики и полицейские могли годами покрывать преступления Джеффри Эпштейна. Речь идет о взятках, компромате и даже секс-турах.
За убийством американского предпринимателя Джеффри Эпштейна могли стоять "демократы-педофилы". Об этом заявил РИА ФАН бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич Джон Марк Дуган.
В 2005 году именно на его участке был арестован Эпштейн, которого тогда заподозрили в педофилии. После этого начались странные вещи. Так, уголовное дело вела прокуратура округа, шериф которого получил неизвестно откуда более двух миллионов долларов на покупку двух домов, а наиболее серьёзные обвинения с Эпштейна сняли. В итоге последний провёл в тюрьме всего 18 месяцев.
Как считает Дуган, предприниматель организовывал секс-туры для чиновников, политиков и сотрудников правоохранительных органов, которые потом и вели расследование дел против него. В обмен на символическое наказание Эпштейн не распространял имеющийся у него компромат.
Однако слишком много влиятельных людей были вовлечены в работорговлю и сексуальное насилие над несовершеннолетними. Поэтому бизнесмена "убрали".
"Эпштейн был демократом. Все эти подонки и насильники детей были демократами. Все, что им остается, - это обвинять Россию", - пояснил Дуган.
Напомним, Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей камере. При этом миллионер находился под постоянным контролем со стороны надзирателей.
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