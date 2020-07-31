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Взятка в особо крупном размере: В Петербурге задержаны депутат с помощником
31 июля 2020, 06:05 • 73 • Политика
В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля. Политика подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Роман Коваль был задержан в Северной столице по обвинению в получении взятки. Подробностями поделились в пресс-службе Следственного комитета России.
По версии правоохранителей, депутат с 2018 по 2020 год принимал взятки от предпринимателей, как лично, так и через своего помощника. За два года политик получил более 15 миллионов рублей. Сумма включает стоимость автомобиля, переданного депутату заксобрания.
Уточняется, что в обмен на взятки политик способствовал выделению денег из бюджета тому или иному предпринимателю. Сумма взятки обычно составляла 20% от выделенных из бюджета средств. В ближайшее время депутату и его помощнику будет предъявлено обвинение. Следователи будут просить суд об их аресте.
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