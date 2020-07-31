Взятка в особо крупном размере: В Петербурге задержаны депутат с помощником

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Роман Коваль был задержан в Северной столице по обвинению в получении взятки. Подробностями поделились в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии правоохранителей, депутат с 2018 по 2020 год принимал взятки от предпринимателей, как лично, так и через своего помощника. За два года политик получил более 15 миллионов рублей. Сумма включает стоимость автомобиля, переданного депутату заксобрания.

"При получении очередной части незаконного денежного вознаграждения 30 июля с поличным задержан помощник депутата, а затем и сам депутат", - рассказали в пресс-службе СК.

Уточняется, что в обмен на взятки политик способствовал выделению денег из бюджета тому или иному предпринимателю. Сумма взятки обычно составляла 20% от выделенных из бюджета средств. В ближайшее время депутату и его помощнику будет предъявлено обвинение. Следователи будут просить суд об их аресте.