Взятие Бастилии: Щербакова победила на этапе Гран-при в Гренобле • 146 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости Французский Гренобль — предпоследняя точка маршрута сильнейших фигуристов мира на пути к финалу Гран-при, который состоится в декабре в японской Осаке. Здесь, в столице зимней Олимпиады — 1968, раскинувшейся посреди живописной долины у подножия Альп, с 19 по 21 ноября проходит пятый из шести этапов серии Гран-при по фигурному катанию. © РИА Новости / Татьяна Коробейник Вид на город Гренобль со смотровой площадки Бастилии В центре Гренобля в эти дни уже можно было наблюдать необычную картину, как известные спортсмены выстроились в очередь на знаменитый фуникулер с кабинками в виде пузырей, чтобы не только подняться по канатной дороге на вершину фигурнокатательного холма, возвышающегося над городом, но и захватить расположенную на нем крепость Бастилия, в которой хранится главное сокровище этапа Гран-при: медали турнира и заветные путевки в финал. © Jim_Filim Канатная дорога в Гренобле от центра города до крепости Бастилия Во Францию с новым платьем В спецоперации по взятию Бастилии в соревнованиях женщин-одиночниц от России приняли участие Ксения Синицына, Алена Косторная и Анна Щербакова, которые в стартовый день соревнований попытались оказаться в числе тех, кто первым покорит вершину гренобльского холма. © РИА Новости / Александр Вильф / Ольга Бенар Ксения Синицына, Алена Косторная, Анна Щербакова Пятничный штурм ледовой Бастилии в соревнованиях коротких программ у женщин завершился настоящим триумфом наших фигуристок: из трех кабинок, которые первыми поднялись на холм к Бастилии, выходили исключительно россиянки. Предварительное лидерство захватила Анна Щербакова с результатом 77,94 балла, второй стала Алена Косторная, уступившая одногруппнице из команды Этери Тутберидзе 1,5 балла (76,44), тройку замкнула Ксения Синицына (69,89). К сожалению, зрители, собравшиеся в пятницу на арене Patinoire Polesud, в коротких программах у женщин не увидели ни одного прыжкового элемента уровня ультра-си. Тройной аксель попыталась исполнить японка Вакаба Хигути, но у нее в итоге получилась лишь однооборотная "бабочка", а Алена Косторная (по настоянию тренеров) вообще не стала рисковать, и аксель у нашей фигуристки вышел только двойным. © РИА Новости / Ольга Бенар Фигурное катание. V этап Кубка мира. Женщины. Короткая программа По сравнению с этапом в Ванкувере Алена улучшила на один балл свой результат в короткой программе, но он все равно оказался меньше тех оценок, что были у нее на октябрьском турнире в Финляндии (тогда Алена получила 78,61 балла, даже больше, чем Анна Щербакова в Гренобле). Ее новая программа "New York, New York" пока не слишком впечатляет судей, поэтому неожиданный отказ в самом разгаре сезона от прошлой постановки на музыку Бет Харт (которая и принесла пока лучший результат Косторной в этом году) теперь кажется несколько опрометчивым и суетливым. Но, видимо, тренерский штаб Тутберидзе подобные резкие смены уже готовых программ своих учениц только заводят, и такая же неожиданная реформа коснулась на этот раз творческо-спортивного багажа Анны Щербаковой. Во Францию действующая чемпионка мира приехала с чемоданом, в котором вместо оранжевого платья и диска с восточными мелодиями для волшебной, как марокканские пески Сахары, короткой программы лежали фонограмма со скрипичной музыкой Инона Зура и новый черно-голубой костюм. © РИА Новости / Ольга Бенар Фигурное катание. V этап Кубка мира. Женщины. Короткая программа Анны Щербаковой Судьям, как и в случае с Аленой Косторной, вновь пришлось в срочном порядке перегружать свое сознание и без подготовки пытаться проникнуться новой короткой программой Анны Щербаковой, в которой к тому же был немного упрощен технический контент: уникальный и "дорогой" каскад "лутц — риттбергер" поменяли на более стандартный "лутц — тулуп". Результат подобных пертурбаций оказался скорее положительным: Анна заняла предварительное первое место на этапе в Гренобле с лучшим для нее результатом сезона. Но 80 и более баллов за короткую программу, которые она регулярно получала в начале этого года, ей пока никак не могут покориться (в отличие от тех же Валиевой и Туктамышевой). В любом случае сегодняшние соревнования в произвольных программах, по итогам которых наши фигуристки должны были наотмашь выбить дверь в ледовой Бастилии, чтобы добраться до ее фигурнокатательных сокровищ, ожидались с предвкушением очередного российского фурора. Японский аксель на шахматной доске Первой из россиянок на лед гренобльской арены Patinoire Polesud вышла Ксения Синицына со своей произвольной программой на музыку из сериала про юную шахматистку "Ход королевы". © РИА Новости / Ольга Бенар Фигурное катание. V этап Кубка мира. Женщины. Произвольная программа Ксении Синицыной В тот момент турнирную таблицу возглавляла японская фигуристка Вакаба Хигути, которая, несмотря на неудачу с тройным акселем в короткой программе, со второй попытки, уже в произвольной, все-таки его выполнила, резко подняв планку оценки за технику для оставшихся фигуристок. Для того чтобы обойти японку, Ксении нужно было набирать 135 баллов в произвольной программе, то есть на один балл больше, чем у нее было на прошлом этапе в Лас-Вегасе. Не самая сложная задача, учитывая, что фигуристы в течение сезона обычно только улучшают свои результаты. Но, к сожалению, в этот день наша шахматистка не смогла разыграть на ледовой доске Гренобля победную партию, не совсем идеально исполнив в своем прокате каскады с тройными прыжками, которые судьи, почувствовав, что от России уходит весь пьедестал, с превеликим удовольствием жестко заминусовали (в некоторых моментах аж на минус четыре) . США проиграли схватку за XXI век: "историки изучат этот момент" В итоге за свой прокат Ксения получила скромные 128,87 балла, показав лишь шестой результат в произвольных программах. © The International Skating Union Судейский протокол Ксении Синицыной за произвольную программу Побаловав болельщиков на сентябрьских контрольных прокатах в Челябинске попыткой исполнить четверной тулуп, Ксения решила, что одного ультра-си в год будет вполне достаточно, и больше на подобные подвиги не решалась. Гренобль же сегодня доказал, что на важных стартах, даже в не самой сильной компании, такой подход может стать губительным. В результате японский аксель, придавший напора и энергии всему прокату Вакаби Хигути, оказался тем самым непреодолимым препятствием для Ксении Синицыной, которая так и не смогла пробраться в сокровищницу Бастилии за бронзовой медалью, в самый последний момент остановившись перед ее дверью. Россиянка за короткую и произвольную программы набрала 198,76 балла (в Лас-Вегасе было 205,76), в итоге заняв обидное четвертое место. Два этапа серии Гран-при принесли Ксении Синицыной только 16 очков, и с таким результатом она лишилась даже призрачных шансов на путевку в Осаку (необходимый минимум для попадания в финал на данный момент — 22-24 очка). Алена Косторная: не надо благодарностей Вслед за Ксенией Синицыной на французский лед с необычным украшением на лице в виде звездочек-веснушек вышла Алена Косторная, чтобы во второй раз в этом сезоне откатать свою новую-старую произвольную программу под музыку Билли Айлиш. © РИА Новости / Ольга Бенар Фигурное катание. V этап Кубка мира. Женщины. Произвольная программа Алены Косторной Путь на вершину ледовой Бастилии получился у Алены совсем не простым как в физическом, так и в психологическом плане. После этапа Гран-при в Ванкувере она вновь очутилась в центре скандала, показательно удалив из Instagram пост с благодарностями в адрес своих тренеров после того, как хореограф из команды Этери Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз — заявил, что "нам не нужна от нее благодарность, наша задача — помочь ей достичь ее максимума". © РИА Новости / Ольга Бенар Тренер Даниил Глейхенгауз и фигуристка Алена Косторная на тренировке перед началом V этапа кубка мира по фигурному катанию в Гренобле В итоге через десять дней все трое — Косторная, Тутберидзе и Глейхенгауз — оказались в одном самолете, направляющемся в Гренобль, в котором, по некоторым данным, после напряженной совместной беседы и жаркого спора о том, кому достанется набор еды с курицей, а кому с рыбой, между ними все-таки было достигнуто очередное перемирие. Критика из Америки: "Ваша Европа — нищая помойка" Более того, по утверждениям особо впечатлительных пассажиров, Даниил Глейхенгауз прямо в салоне самолета принялся с Аленой усердно тренировать прыжки, чтобы в срочном порядке попытаться успеть достичь ее максимума перед наиважнейшим стартом, на кону которого была путевка Косторной в финал Гран-при. Но абсолютного максимума, к сожалению, добиться вновь не удалось: злополучный тройной аксель закончился неприятным падением, после которого серебристые веснушки на лице Алены вполне могли превратиться в слезинки. К счастью, этого не произошло. Россиянка безошибочно откатала оставшуюся часть программы, завершив ее на оптимистичной ноте: Алена под конец выступления исполнила каскад "тройной лутц — двойной тулуп", который до этого старта она всегда выполняла в самом начале проката. И этот маленький спортивный подвиг Косторной совсем не стал напрасным: он принес россиянке дополнительные драгоценные баллы, полученные за выполнение прыжкового элемента во второй части программы. Набрав вместе с Билли Айлиш и разноцветными веснушками 145,41 балла, Алена не только обошла испортившую настроение нашим болельщикам японку Хигути, но и обновила свой лучший результат в этом сезоне. © The International Skating Union Судейский протокол Алены Косторной за произвольную программу В итоге, набрав за два дня соревнований 221,85 балла, Алена Косторная из сокровищницы ледовой Бастилии забрала сразу два трофея: серебряную медаль турнира и путевку в финал Гран-при, заработав за два этапа 24 очка. И если в группе Тутберидзе благодарности порождают какие-то напряженные ситуации, то нам для Косторной их точно не жалко: огромное спасибо, Алена, за второе место для России на турнире в Гренобле и прими наши поздравления с серебряной медалью и выходом в финал Гран-при! Анна Щербакова: Маргарита ничего не забыла Соревнования женщин на этапе Гран-при Франции закрывала лидер после коротких программ — Анна Щербакова — с произвольной программой, в которой она воплотила образ булгаковской Маргариты. © РИА Новости / Ольга Бенар Фигурное катание. V этап Кубка мира. Женщины. Произвольная программа Анны Щербаковой И пока одни фигуристки, толкаясь в очереди на фуникулер, пытались подняться на гренобльский холм, чтобы проникнуть в находящуюся на нем ледовую крепость, Анна к тому времени уже давно скользила в центральном зале Бастилии, кружась в мистическом танце под головокружительный перезвон золотых медалей, валяющихся повсюду под ее коньками, как монетки, брошенные на сцену восхищенной публикой. Но без локальных потрясений перформанс Маргариты на ледовом балу в Бастилии, к сожалению, не обошелся. Первый прыжок в программе, самый дорогой и сложный элемент в фигурном катании — четверной лутц — завершился, едва начавшись. Анна при заходе на него умудрилась так неожиданно упасть, что звук ахнувших трибун эхом разнесся по всему вечернему Греноблю. Украина возмущена российской помощью Маргарита после такого фиаско на балу в первые секунды, честно говоря, даже немного растерялась. Но ненадолго — буквально на считанные секунды. Создалось ощущение, что в тот драматический момент как бы фоном заиграла песня Валерия Леонтьева со словами: "Маргарита, ведь ты не забыла, ты же помнишь, как все это было?" И Щербакова следующим своим элементом тут же дала понять, что ее Маргарита точно не забыла, как классно в решающий момент она умеет выполнять прыжки ультра-си уровня. После оглушительно неудачного лутца Анна героически идет на четверной флип и выполняет его абсолютно безукоризненно! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ISU Figure Skating ⛸ (@isufigureskating) Добавив при этом по ходу проката к своему феноменальному кваду еще и три каскада с тройными прыжками, среди которых обнаружился и тот самый лутц — риттбергер, удаленный из короткой программы. За свое захватывающее выступление Анна получила от судей достойные 151,75 балла — и это лучший результат в произвольных программах среди женщин на турнире в Гренобле. © The International Skating Union Судейский протокол Анны Щербаковой за произвольную программу Щербакова вновь проявила свой уникальный спортивный характер: даже падение в самом начале программы не способно заставить нашу фигуристку отказаться от дальнейшего выполнения сложнейших и опасных четверных прыжков, в очередной раз доказывая всем, что победу заслуживает только самый отважный и решительный. Браво! Взятие Бастилии Никто, в принципе, и не сомневался, что Щербакова, в "хрустальной" кабинке, обитой золотыми пластинами, первой по канатной дороге поднимется на гренобльский холм и с помощью четверного прыжка влетит в ледовую Бастилию сразу же в окно ее сокровищницы, в которой Анну ждали золотая медаль турнира, путевка в финал Гран-при и наши поздравления. Этап в Гренобле, хоть и выдался немного валидольным, но для наших фигуристок он, к счастью, завершился все-таки на победной ноте: первые две строчки итоговой таблицы турнира заняли россиянки. © The International Skating Union Итоговая таблица соревнований женщин на этапе Гран-при Франции 2021 Взятие ледовой Бастилии принесло не только две медали в соревнованиях женщин, но и практически со стопроцентной вероятностью гарантировало Алене Косторной и Анне Щербаковой с набранными ими соответственно 24 и 30 очками отобраться в финал Гран-при. Последний турнир серии, который пройдет у нас — в Сочи — с 26 по 28 ноября, даст окончательный ответ о полном составе участниц финала Гран-при. Пожелаем заявленным от России на сочинский этап Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и Майе Хромых выступить на нем в полную силу, обязательно заняв весь пьедестал. И тогда вместе с Косторной и Щербаковой они дружной компанией отправятся в Осаку за главной международной наградой первой половины этого сезона в фигурном катании.







