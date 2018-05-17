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«Взять северян на испуг»: как новые учения США и Южной Кореи повлияют на диалог Дональда Трампа с Ким Чен Ыном

17 мая 2018, 03:24  •  27 • В мире
США и Южная Корея продолжат совместные учения ВВС, несмотря на протесты со стороны КНДР. Об этом заявили в южнокорейском военном ведомстве. Ранее из-за этих манёвров Пхеньян отменил назначенные на 16 мая переговоры с Сеулом, подчеркнув, что под угрозой находится и встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. По мнению северокорейцев, попытки США надавить на КНДР ведут к срыву саммита двух лидеров. О новом витке напряжённости между государствами — в материале RT.
 
© KCNA/Reuters; Reuters
 

«Репетиция вторжения»

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что стартовавшие 11 мая 2018 года совместные учения военно-воздушных сил США и Республики Корея Max Thunder будут продолжены, несмотря на протесты с северокорейской стороны.

«Учения продолжатся согласно плану, и у Южной Кореи и США нет никаких разногласий по этому поводу», — цитирует представителя военного ведомства агентство «Рёнхап». 

Именно эти учения ранее привели к отмене намеченных на 16 мая переговоров между КНДР и Республикой Корея. На них должны были встретиться представители ведомств по объединению двух стран.

Официальное СМИ КНДР — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) — назвало манёвры «репетицией вторжения на Север и провокацией» и заявило, что они ставят под удар судьбу запланированных на 12 июня переговоров американского и северокорейского лидеров в Сингапуре.

«Соединённые Штаты также должны тщательно обдумать судьбу запланированного саммита в свете этого провокационного военного шума, устроенного совместно с южнокорейскими войсками», — подчеркнуло ЦТАК.

С точки зрения северокорейской стороны, учения противоречат предпринятым ранее шагам по нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом, а также Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова, которую 27 апреля подписали глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

«Нынешние учения, как мне кажется, специально нацелены на то, чтобы спровоцировать Северную Корею», — заявил в интервью RT старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Эксперт отмечает, что Северная Корея всегда болезненно реагировала на такие манёвры и требовала от Вашингтона и Сеула их прекратить или хотя бы уменьшить масштабы.

«В этих учениях участвует 100 самолётов, в том числе бомбардировщики и истребители-бомбардировщики. Это разве оборонительные учения? — задаётся вопросом Ким. — Северяне вполне резонно реагируют».

  • Штурмовик США A-10 Thunderbolt во время военных учений США и Южной Кореи
  • © YONHAP / AFP

Эксперт отмечает, что во время предыдущих учений в апреле США и Южная Корея «пошли навстречу» КНДР и сократили их масштаб.

«Сейчас они решили попробовать взять северян на испуг, посмотреть, что они будут делать», — считает политолог.

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что ведомство не получало никаких сигналов с северокорейской стороны об отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына и продолжает готовиться к ней. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что Соединённые Штаты анализируют заявления КНДР в связи с новыми учениями. В интервью Fox News она подчеркнула, что США надеются на проведение встречи, но готовы вести «кампанию максимального давления».

Нет ливийскому сценарию

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Министерство иностранных дел КНДР, в свою очередь, заявило, что попытки Соединённых Штатов надавить на Северную Корею могут поставить под вопрос саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

«Мы больше не будем интересоваться переговорами, если они (США. — RT) будут только предпринимать попытки в одностороннем порядке загнать нас в угол и заставить отказаться от ядерного оружия», — подчеркнул в своём заявлении первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван.

Представитель дипломатического ведомства раскритиковал заявления советника по национальной безопасности США Джона Болтона о возможности повторения в Северной Корее так называемого ливийского сценария — вывоза в США ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Именно так поступил в 2003—2004 годах ливийский лидер Муаммар Каддафи.

«Подобные заявления не свидетельствуют о намерении решать проблему посредством диалога, — подчеркнул Ким Ге Гван. — По сути, это попытка навязать нашей стране судьбу Ливии или Ирака. Эти государства были разрушены в результате полного подчинения крупным державам».

Также Ким отметил, что в Пхеньяне помнят о недружественных высказываниях в отношении северокорейского руководства, которые ранее позволял себе Болтон.

«Мы не скрываем свою глубокую антипатию к нему», — заявил представитель МИД Северной Кореи.

  • Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
  • Reuters

«Путь не будет лёгким»

Эксперты отмечают, что КНДР изначально не собиралась полностью и одномоментно отказываться от ядерного оружия и рассматривала переговоры с США как процесс, где обе стороны должны идти на взаимные уступки.

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«Соединённые Штаты, по мнению Дональда Трампа, ведут диалог с Северной Кореей и со многими другими странами с позиции силы. Президент рассчитывал, что США надавят и КНДР от всего откажется и согласится на его условия. Корея отвечает, но не так, как ожидалось. В КНДР не намерены выполнять условия Трампа, но готовы к диалогу, которого не будет, если его не хотят в США», — подчеркнул в интервью RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.

Евгений Ким добавляет, что северокорейцы будут говорить не только о ядерном разоружении, но и о нормализации отношений с США в принципе, а также о том, что, поскольку Северная Корея не проводит ядерных испытаний, санкции надо снять или ограничить.

«Северная Корея не пойдёт навстречу каждой просьбе США. Путь не будет настолько лёгким», — подчёркивает издание ЦК Коммунистической партии Китая Global Times.

Аналитики Global Times утверждают, что одна из возможных целей текущей жёсткой позиции Пхеньяна — обескуражить Трампа и увеличить собственное влияние перед встречей с американской стороной.

«США демонстрируют нереалистичный подход, так как просят Северную Корею отказаться от ядерного оружия, а сами при этом продолжают вместе с Сеулом действовать в прежней манере. Белому дому нужно внести коррективы в свою нынешнюю позицию, согласно которой Северная Корея должна делать всё, а Америка — только лишь сохранять бдительность. Вашингтону стоит проявить бо́льшую гибкость, чтобы убедить Пхеньян следовать по пути денуклеаризации», — утверждает издание.

Риск срыва переговоров

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Как отмечает Евгений Ким, пока ни северокорейское, ни американское руководство не заинтересовано в эскалации напряжённости и срыве переговоров.

«Саммит нужен Трампу по той причине, что он вляпался в историю с Ираном, а также с переносом израильского посольства в Иерусалим, чем вызвал нездоровый ажиотаж в мире. К тому же он сталкивается с внутренними проблемами в Америке. Ему нужен какой-то позитивный шаг», — подчёркивает эксперт.

В свою очередь, КНДР, которая в апреле на последнем пленуме ЦК Трудовой партии Кореи заявила о курсе на мирное экономическое развитие, а в начале года направила делегацию в Пекин для изучения опыта экономических реформ, пока тоже не станет идти на обострение, считают аналитики.

«Они не откажутся от саммита. Я думаю, что северяне выдержат эту линию, до конца года никаких испытаний предпринимать не будут, не остановят ликвидацию ядерного полигона в Пхунгери, демонстрируя, что готовы к нормализации ситуации», — считает Ким.

В свою очередь, Юрий Рогулёв полагает, что жёсткая линия президента Трампа может существенно осложнить ситуацию.

«Он относится к этому просто: если КНДР готова на американские условия, то он приедет и всё подпишет. И он уверен, что всё будет по-американски, — подчёркивает политолог. — Если сейчас его уговорят воздержаться от резких высказываний и комментариев, не написать в Twitter что-то резонансное, то будет некий риторический диалог США с Кореей. Но если он ответит резко — это, скорее всего, будет иметь последствия».

  • Испытание баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», КНДР, 30 августа 2017 года
  • © KCNA / Reuters
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Евгений Ким отмечает, что все заявления американцев о том, что они за мир и безопасность, — лишь слова.

По словам эксперта, американский лидер стремится продемонстрировать, что в результате его давления удалось заставить северокорейского лидера «поднять лапки кверху» и безоговорочно принять все американские условия. Однако Пхеньян на такое никогда не пойдёт, уверен специалист. А потому, если ничего от американцев глава КНДР не добьётся, то он может и вернуться к прежней стратегии.

«В конце года северяне могут подвести итоги и сказать, что КНДР продемонстрировала готовность к переговорам, но США идти на уступки не готовы. А раз Америка этого не хочет, то может получить в ответ новые ракетные пуски», — считает эксперт.

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