Взять Россию под контроль: Неудобные вопросы Михеева Грефу

Вопрос, кто стоит за Грефом и откуда у него такое влияние, не даёт покоя многим. И это в том числе вопрос президенту Владимиру Путину, потому что я не думаю, что без его прямого или непрямого одобрения Греф мог бы делать то, что он делает. Или Путин не обращает на это внимания и не до конца понимает смысл происходящего, или Путина убедили, в том числе люди, которые убеждают его в необходимости цифрового прорыва и что технологии – это новая нефть XXI века, что Греф может успешно этими технологиями заниматься и продвинет страну вперёд.

Нужны ли банки? Да, нужны. Но всё должно быть в меру.

Страна не может управляться банкирами – это неправильно. Страна должна управляться политиками, которые понимают, какое место банки и всё остальное должны занимать в национальной стратегии. Одно другое не может подменять. Средство не должно стать целью. А здесь есть ощущение, что средство может стать целью. Многие новости склоняют к размышлению над этими вещами. Мне кажется, здесь разумная граница должна быть найдена.

Но ещё раз говорю, в чём там секрет: я так подозреваю, именно в том, что вот это лобби, которое продвигает идею цифровых технологий как некого прорыва в будущее, убедило Путина в том, что это есть главный и чуть ли не единственный путь развития.

Хотя результатов, кроме красивых картинок, нет. Если это всё так здорово – покажите конкретные результаты того, как развивается экономика благодаря этому. Что такого прорывного, кроме бесконечного жонглирования картинками, компьютерной графики и всевозможных новых способов платежей, – что ещё происходит? Где интенсивный рост экономики – он в чём выражается? Где рост какого-нибудь производства, где модернизация этого производства? Где возврат внутреннего рынка? Где? Ведь на самом деле вся вот эта цифровая идеология – понятно, что технологии нужны, но её результаты совершенно виртуальны. Да, на счетах банков накапливается большое количество денег, да, они изобретают всё новые способы, как эти деньги зарабатывать, но в том, что можно потрогать руками, – как это выражается? В большинстве случаев это бесконечная презентация со всё более и более впечатляющей компьютерной графикой – и ничего больше.

Какие-то конкретные люди или небольшие группы людей улучшают своё материальное положение, но в общем и целом никакой супердинамики экономика-то не показывает. А если говорить о производстве – тут вообще никаких прорывов нет. В конце концов, говорят о бизнесе, о контроле банков за бизнесом. Но слушайте, огромное количество бизнесменов говорит о том, что невозможно взять деньги на развитие. Доступного кредита – при этом национального – просто нет.

Если у Грефа есть способ решить этот вопрос – пусть он его решает, пусть продемонстрирует как. Ведь в его руках – самый крупный банк страны. Ну и где же та кредитная политика, которая будет стимулировать развитие бизнеса? Если он знает как, почему до сих пор не сделал? А если не хочет делать и не знает как, тогда зачем ему контроль за этими отраслями, чтобы окончательно их засушить, что ли? Или сначала дайте мне контроль, а потом я буду давать деньги? Но, извините, тогда получается, что от прихоти или каприза одного человека должна зависеть судьба российской экономики? Я считаю, что это, мягко говоря, просто рискованно.

Нужна ли глобальная цифровизация? Фото: Сергей Киселёв / АГН "Москва"

На вопрос о причинах и почему именно так – у меня конкретного ответа нет. Это где-то объясняется иллюзиями и фантазиями – иногда, может быть, вполне искренними – людей из нашего правящего класса по поводу всех этих технологий. Но они не понимают простую вещь – что за всеми этими технологиями следуют и многие другие явления. В том числе несамостоятельность, несуверенность и очень серьёзная деформация сознания у миллионов людей. А дальше последует удар по национальному суверенитету, потому что люди, живущие в этих цифровых реалиях, категориями национального суверенитета мыслить не могут.

Я, например, не верю никаким нашим цифровым гуру и банкирам – я вижу в их глазах глобализм. Глобализм – это то, что они считают правильным. Уничтожение национальных государств, нивелирование национальных культур, усреднение общего фона, действительно, помогают деньгам лучше крутиться. А они считают, что чем лучше деньги крутятся, тем лучше мир живет. Ну или они живут лучше в этом мире. То есть это и есть цель.

Люди из этой сферы, я считаю, должны быть, они должны работать, но их надо очень серьёзно контролировать. Потому что они – убеждённые глобалисты. Это значит, что как только они получат в свои руки достаточное количество средств, они будут сначала подспудно, а потом всё более и более явно уничтожать национальный суверенитет под предлогом всяких разных удобств. Вот этот сервис будет ещё удобнее, этот – ещё удобнее... В итоге самым удобным будет сервис развала суверенной государственности, полного устранения границ – и это концепция открытого мира, с которой глобалисты носятся вот уже много-много лет, они прямо об этом говорят.

В нашей так называемой элите, в том числе в её финансово-экономической части, людей, которые эту концепцию искренне и почти религиозно поддерживают, огромное количество. Мне кажется, Греф как раз один из них. Он, в общем-то, этого особо и не скрывает. Вот в чём проблема. Нужны ли такие люди, как Греф? Нужны. Только они должны знать своё место и их работа должна вписываться в какую-то общую стратегию.