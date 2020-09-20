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Взять реванш у русских? Пентагон усилил армию США в Сирии. Не пожалел ни людей, ни техники

20 сентября 2020, 13:20  •  78 • Политика
Пентагон усилил базирующихся в Сирии американских военных, не пожалев ни людей (отправлено дополнительно 100 человек ), ни техники (БМП Bradley). При этом в Вашингтоне намекают на то, что они хотят взять реванш у русских.
Так называемая антитеррористическая коалиция перебросила на северо-восток Сирии шесть БМП Bradley и 100 солдат. Об этом сообщил официальный представитель коалиции Уэйн Маротто.
Пентагон рассчитывает при помощи техники обеспечить защиту военных. При этом коалиция якобы всё ещё намерена одержать победу над "Исламским государством"*, хотя президент США Дональд Трамп ранее заявил о полной победе над группировкой.
В прошлый раз американцы перебросили БМП в Сирию в октябре 2019 года. При этом представитель Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов Билл Урбан добавил, что также в зону конфликта перебросили РЛС Sentinel. Кроме того, были усилены воздушные патрули.
"США не стремятся к конфликту с какой-либо другой страной в Сирии, но будут защищать силы коалиции в случае необходимости", - утверждает Урбан.
Интересно и то, что представители Пентагона заявили NBC News иную причину для переброски техники. Американцы якобы хотят отбить у российских военных желание проникнуть в зону, которую контролируют США и их союзники, а также предотвратить возможные провокации.
*"Исламское государство" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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