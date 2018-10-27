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Взять и упразднить: Барселона указала королю Испании на дверь

27 октября 2018, 01:54  •  83 • В мире
Городской совет Барселоны призвал упразднить монархию в Испании.
В Барселоне в пятницу, 26 октября, городской совет принял резолюцию об упразднении испанской монархии. Также в документе активно критикуется нынешний король Испании Фелипе VI, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.
Резолюцию поддержали 29 депутатов горсовета из 41. При этом в голосовании не принимали участия представители партий, выступающих за территориальную целостность Испании. Когда началось голосование, они демонстративно покинули зал заседаний.
Костяк документа составляет критика и осуждение испанского короля Фелипе VI за то, что он вмешался в референдум о независимости Каталонии, а также оправдал применение силы во время подавления референдума. Кроме того, резолюция подчеркивает приверженность Барселоны к республиканским ценностям и призывает упразднить испанскую монархию.

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