Взять и упразднить: Барселона указала королю Испании на дверь

В Барселоне в пятницу, 26 октября, городской совет принял резолюцию об упразднении испанской монархии. Также в документе активно критикуется нынешний король Испании Фелипе VI, сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

Резолюцию поддержали 29 депутатов горсовета из 41. При этом в голосовании не принимали участия представители партий, выступающих за территориальную целостность Испании. Когда началось голосование, они демонстративно покинули зал заседаний.

Костяк документа составляет критика и осуждение испанского короля Фелипе VI за то, что он вмешался в референдум о независимости Каталонии, а также оправдал применение силы во время подавления референдума. Кроме того, резолюция подчеркивает приверженность Барселоны к республиканским ценностям и призывает упразднить испанскую монархию.