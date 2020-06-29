Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Президент Украины не выполнил обещание избавиться от опасной для здоровья привычки

Глава Незалежной Владимир Зеленский оказался слаб. Как выяснилось, он не в состоянии контролировать собственные порывы и привычки. По крайней мере, обещание бросить курить он не может выполнить уже несколько лет.

Президента "сдали" свои – журналисты записали разговор лидеров партии "Слуга народа" Александра Корниенко и Давида Арахамии, из которого стало понятно, что Зеленский по-прежнему курит. Правда, с обычных сигарет он перешел на их электронный аналог, но суть осталась та же: политик не смог побороть никотиновую зависимость.

Зеленский начал курить еще школьником. Сначала "Приму" – стащил пачку у отца, – потом более престижные импортные марки. В студенческие годы и бытность игроком КВН выкуривал по две пачки в день, пишет "Диалог.UA". При этом Зеленский сознавал пагубность этой привычки, под давлением семьи несколько раз пытался бросить курить и даже публично обещал войти в 2014 г. некурящим человеком. Не вышло.

Как оказалось, за все последующие годы нынешний глава Незалежной так и не сдержал слова, данного собственной матери, жене и детям. Свою слабость Зеленский, как все зависимые люди, оправдывал высоким уровнем стресса, способностью никотина "прочищать мозги" и многочисленными курильщиками в своем окружении.

Напомним, в период предвыборной кампании Владимир Зеленский и его главный соперник экс-президент Петр Порошенко обвиняли друг друга в злоупотреблениях различными психотропными и алкогольными веществами и даже сдавали онлайн кровь на токсины. Оба оказались "чисты", при этом поставили под сомнение результаты друг друга.