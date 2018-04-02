Взяли "след"

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Британская полиция подозревает, что шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, содержавшей вещество А234. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий