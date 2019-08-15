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Взяли "на горячем": Украинского замминистра задержали в супермаркете при получении взятки

15 августа 2019, 06:09  •  91 • В мире
В среду, 14 марта, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) взяли "на горячем" замминистра по делам "временно оккупированных территорий" Украины Юрия Грымчака. Чиновник был задержан во время получения взятки в одном из супермаркетов в киевском районе Подол.
Об этом почти одновременно сообщили в своих аккаунтах в Facebook НАБУ и СБУ. Грымчака и его помощника, имя которого не указывается, подозревают в вымогательстве взятки в размере 1,1 миллиона долларов (эквивалентно 27,7 миллиона гривен).
В момент задержания вымогателям передавалась часть взятки – 480 тысяч долларов. Грымчака отправили на допрос в Генпрокуратуру Украины, а в его квартире уже провели обыск, о чем в соцсети сообщила его жена.
Расследованием этого дела будет заниматься совместная следственная группа от ГПУ, НАБУ и СБУ.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко, подтвердив на своей странице в Facebook сам факт задержания, раскрыл и некоторые детали этого дела. Предполагается, что крупную взятку чиновник требовал в обмен на разрешение на строительство в одном из исторических мест Киева.
Интересна позиция, принятая в этой ситуации Министерством по делам "временно оккупированных территорий Украины". В ведомстве сразу заявили, что никакого отношение задержание Грымчака к ним не имеет, а в штатном расписании министерства не существует должности замминистра. Таким образом, "упомянутое лицо не является сотрудников МинВОТа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

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