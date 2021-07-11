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Взяли под контроль: Черноморский флот отреагировал на появление ракетного катера Греции

11 июля 2021, 00:25  •  125 • Политика
Черноморский флот контролирует действия греческого ракетного катера "Даниолос", который зашёл в Чёрное море.
Силы Черноморского флота контролируют действия ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, комментируя появление военного судна в Чёрном море.
"Даниолос" вошёл в акваторию Чёрного моря в субботу, 10 июля. Черноморский флот России внимательно следит за передвижениями греческого судна, тем более что Греция является членом военного блока НАТО.
Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря,
- гласит заявление пресс-службы Национального центра управления обороной России.
Напомним, что 23 июня британский эсминец Defender пошёл на провокацию и намеренно нарушил границу России вблизи Крыма. После предупредительного огня по кораблю судно скрылось в нейтральных водах. На следующий день фрегат Нидерландов также попытался проникнуть в территориальные воды России, но был остановлен ещё на подступах.

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