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Взяли под контроль: Черноморский флот отреагировал на появление ракетного катера Греции
11 июля 2021, 00:25 • 125 • Политика
Черноморский флот контролирует действия греческого ракетного катера "Даниолос", который зашёл в Чёрное море.
Силы Черноморского флота контролируют действия ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, комментируя появление военного судна в Чёрном море.
"Даниолос" вошёл в акваторию Чёрного моря в субботу, 10 июля. Черноморский флот России внимательно следит за передвижениями греческого судна, тем более что Греция является членом военного блока НАТО.
- гласит заявление пресс-службы Национального центра управления обороной России.
Напомним, что 23 июня британский эсминец Defender пошёл на провокацию и намеренно нарушил границу России вблизи Крыма. После предупредительного огня по кораблю судно скрылось в нейтральных водах. На следующий день фрегат Нидерландов также попытался проникнуть в территориальные воды России, но был остановлен ещё на подступах.
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