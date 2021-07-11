Взяли под контроль: Черноморский флот отреагировал на появление ракетного катера Греции

Черноморский флот контролирует действия греческого ракетного катера "Даниолос", который зашёл в Чёрное море.

Силы Черноморского флота контролируют действия ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, комментируя появление военного судна в Чёрном море.

"Даниолос" вошёл в акваторию Чёрного моря в субботу, 10 июля. Черноморский флот России внимательно следит за передвижениями греческого судна, тем более что Греция является членом военного блока НАТО.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера "Даниолос" ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря,

- гласит заявление пресс-службы Национального центра управления обороной России.

Напомним, что 23 июня британский эсминец Defender пошёл на провокацию и намеренно нарушил границу России вблизи Крыма. После предупредительного огня по кораблю судно скрылось в нейтральных водах. На следующий день фрегат Нидерландов также попытался проникнуть в территориальные воды России, но был остановлен ещё на подступах.