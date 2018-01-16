Взяли на вооружение: СМИ сообщили о передаче американских ПЗРК курдам в Сирии

США передали курдским вооружённым подразделениям в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов в рамках «секретной сделки». Об этом сообщили арабские СМИ. Предполагается, что поставка вооружений — один из первых шагов Вашингтона на пути к созданию «сил безопасности границы» на севере САР. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить эти формирования, которые, по его словам, угрожают безопасности Анкары. Как развивается ситуация на сирийско-турецкой границе — в материале RT.

Курдские вооружённые формирования, воюющие в Сирии, получили от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в рамках «секретной сделки». Об этом сообщил арабский информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские военные поставили оружие в район Африна в сирийской провинции Алеппо и передали его формированиям сирийских курдов.

Оружие, по данным издания, на прошлой неделе получили Отряды народной самообороны, боевое крыло Сирийских демократических сил (СДС).

Руководство возглавляемой США международной коалиции 14 января заявило о начале переподготовки входящих в СДС вооружённых формирований оппозиции и намерении создать на их базе сирийские «силы безопасности границы».

В коалиции отметили, что их цель — создание пограничных формирований численностью около 30 тыс. человек. В настоящее время американские инструкторы обучают 230 курсантов.

Предполагается, что фундаментом новой структуры станут порядка 15 тыс. бойцов СДС.

Курдские подразделения американцы планируют разместить на севере Сирии, а арабские — вдоль долины Евфрата и на границе с Ираком.

С резкой критикой создаваемых по инициативе США «сил безопасности границы» выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что эти формирования, основу которых должны составить курдские вооружённые подразделения, угрожают национальной безопасности Турции.

«Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкий лидер также заявил о готовности Анкары к новой «антитеррористической операции» в Сирии и потребовал от союзников не мешать Турции в борьбе с террористическими формированиями.

globallookpress.com

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К вечеру 15 января стало известно, что Турция стягивает дополнительную военную технику к сирийской границе.

Как информирует агентство Anadolu, в район Рейханлы турецкой провинции Хатай доставлены 24 бронетранспортёра и военных автомобиля с глушителями сотовой связи.

Отмечается, что военные ведут круглосуточное патрулирование приграничной с сирийским Африном территории.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Вашингтон не вправе принимать решение по созданию «сил безопасности границы» на севере Сирии за всю коалицию, и сообщил о намерении обсудить этот вопрос с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном в рамках встречи, посвящённой безопасности и стабильности на Корейском полуострове, которая состоится в Ванкувере 16 января.

«США не имеют права принимать такое решение от имени коалиции. Это приведёт к хаосу в регионе. Позиция США должна быть ясной: или они наши союзники, или предпочитают террористические организации. Завтра я буду обсуждать это на встрече с Тиллерсоном», — цитирует Чавушоглу газета Hürriyet.

В Пентагоне же заявили, что находятся в тесном контакте с властями Турции по поводу поддержки Вашингтоном отрядов СДС.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими турецкими союзниками по НАТО по поводу поддержки СДС, которые остаются незаменимым партнёром в рамках операций против «Исламского государства»*, — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Министерства обороны США майора Корпуса морской пехоты Адриана Рэнкин-Гэллоуэя.

Reuters

С решительным осуждением намерений Соединённых Штатов по созданию «сил безопасности границы» выступили и власти Сирии.

«Сирия решительно осуждает решение США о создании вооружённых бандформирований на северо-востоке страны, что является явной агрессией в отношении суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубым нарушением международного права», — приводит агентство SANA сообщение МИД Сирии.

В ведомстве считают, что принятое американской стороной решение является частью разрушительной программы США в регионе.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что последние действия Вашингтона показывают незаинтересованность страны в сохранении целостности сирийского государства.

«По большому счёту это (инициатива США по созданию «сил безопасности границы». — RT) означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком, к востоку от реки Евфрат. Эти территории сейчас контролируются СДС, но там очень сложные взаимоотношения между курдами и арабами. Объявление о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США, причём силами до 30 тысяч человек, — это очень серьёзный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии», — считает министр.

Он отметил, что российская сторона вместе с турецкими и иранскими коллегами ожидает от Вашингтона подробных разъяснений.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.