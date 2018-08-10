Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У разбитого корыта
В Совфеде оценили последствия возможного прекращения Украиной железнодорожного с...
МИД Швеции и Госдеп США официально признали Украину опасной страной (Руслан Оста...
Путин поговорил с Макроном про Сирию
Главная / Карикатуры

Взяли на мушку

10 августа 2018, 23:09  •  74 • Карикатуры

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время последнего похода в Средиземное море в апреле отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа "Огайо".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
06 августа 2018, 21:39
Скатертью дорога
09 августа 2018, 14:39
Непосильная ноша
06 августа 2018, 18:24
...а сон по расписанию

07 августа 2018, 20:24
Бесславные герои
08 августа 2018, 15:54
Вышел из-под контроля
04 августа 2018, 01:24
Пастор раздора
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 августа 2018, 17:39
Наводить порядок в Сирии идет Китай
04 августа 2018, 13:54
Чьи вы хлопцы будете?
10 августа 2018, 11:24
Война в Сирии 2.0: Боевики начали поход на Дамаск
09 августа 2018, 09:25
Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?
10 августа 2018, 08:10
«Ни копейки не получите!» Россия не должна платить компенсаций Польше, Украине и Прибалтике
08 августа 2018, 07:25
Фрау Меркель с атомной бомбой. Весь мир в труху
05 августа 2018, 00:08
Загоняем Администрацию Порошенко в угол
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.