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Взяли на мушку
10 августа 2018, 23:09 • 74 • Карикатуры
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время последнего похода в Средиземное море в апреле отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа "Огайо".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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