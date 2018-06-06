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Взяли на мушку
06 июня 2018, 16:24 • 131 • Карикатуры
Модернизация российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 означает возвращение "проклятия" ВМС США, говорится в статье The National Interest. Крылатая противокорабельная ракета Х-32 способна поразить цель на дистанции до тысячи километров, таким образом самолету не нужно входить в зону действия палубной авиации противника.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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