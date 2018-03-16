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Взяли на испуг
16 марта 2018, 21:09 • 79 • Карикатуры
Запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа" устроит массовые протесты в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией". Об этом заявил один из лидеров организации, инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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