Взяли на испуг

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Запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа" устроит массовые протесты в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией". Об этом заявил один из лидеров организации, инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий