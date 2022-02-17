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Взялась за старое: Глава МИД Великобритании Лиз Трасс снова угрожает России санкциями

17 февраля 2022, 06:15  •  164 • Политика
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в преддверии своего визита в Польшу, Германию и на Украину вернулась к угрожающей риторике.
Глава МИД Великобритании заявила, что Россия может стать страной-изгоем в том случае, если проявит агрессию в отношении Украины. Данное заявление Лиз Трасс сделала перед своим политическим вояжем в Польшу, Германию и на Украину. Официальный визит начнётся 18 февраля, в пятницу.
Министр призвала Москву выбрать путь дипломатии, при этом приправила свои слова обещаниями будущих неприятностей.
Мы готовы разговаривать. Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжёлые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя,
– сообщается в коммюнике.
Далее в тексте идут патетические упоминания о том, что Великобритания, в частности, выступает "за мир во всём мире", за глобальную безопасность и уважение суверенитета других стран. При этом Украина названа "другом".
В Киеве Лиз Трасс намерена встретиться с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, в Варшаве - со Збигневом Рау. Главной темой предстоящих встреч будет "демонстрация единой поддержки суверенитета Украины".
В субботу глава Форин-офиса выступит на конференции по безопасности в Мюнхене. Тема выступления та же: призыв к России снизить напряжение на границе с Украиной. Впрочем, Москва неоднократно заявляла, что ситуацию с "военным вторжением" придумали и раскачивают как раз на стороне Запада. Кремль много раз делал заявления о том, что информация о возможной агрессии - пустое нагнетание напряжённости. При этом провокации или попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьёзные последствия уже для Украины, сообщает ТАСС.

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