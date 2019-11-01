«Взял охотничье ружьё и вышел из дома»: что известно об убийстве бывшего мэра Киселёвска

В Кузбассе неизвестные убили бывшего мэра города Киселёвска Сергея Лаврентьева. По предварительным данным, к преступлению причастны два или три человека, которые проникли на территорию приусадебного участка погибшего. Там их заметила супруга Лаврентьева, рассказавшая об этом мужу, который взял охотничье ружьё и вышел им навстречу. В результате возникшей перестрелки были убиты Лаврентьев и ещё один человек. По одной из версий, вторым погибшим оказался 45-летний житель соседнего города Марат Гарипов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц).

59-летний бывший мэр города Киселёвска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев стал жертвой нападения неизвестных, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ по Кузбассу. По данным ведомства, сообщение об убийстве поступило 31 октября в 23:40 по местному времени (19:40 мск).

Согласно имеющейся информации, жена Лаврентьева заметила на территории участка их частного дома свет от фонарика и силуэты двух людей. Когда она рассказала об этом супругу, тот взял охотничье ружьё и вышел из дома.

«После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда всё утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением», — сообщили в СК.

«Следствию предстоит установить мотивы совершения преступления, личность второго человека, который с места преступления скрылся. Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения», — отмечается в сообщении ведомства.

По предварительным данным, вторым убитым оказался житель соседнего города в возрасте порядка 40 лет. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц»). Производство передано в аппарат следственного управления по Кемеровской области. Прокуратура Кузбасса также поставила на контроль расследование этого убийства.

Видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

В администрации с 2002 года

59-летний Сергей Лаврентьев пришёл работать в администрацию Киселёвска в ноябре 2002 года. Вначале он занимал должность первого заместителя главы города, а в марте 2003 года возглавил Киселёвский городской округ. Мэром он проработал 15 лет — до 2018-го. В 2012 году по просьбе горожан был удостоен звания Почётного гражданина Киселёвска.

Однако в 2013 году Лаврентьев оказался в центре скандала из-за строительства особняка в природоохранной зоне возле реки Чумыш. По этому поводу гражданские активисты обращались в прокуратуру, сюжет про мэра выходил на телеканале «Россия».

Прежде, чем занять кресло мэра Лаврентьев активно занимался бизнесом. По данным базы Контур.Фокус, в начале 2000-х Лаврентьев руководил тремя предприятиями: ЗАО «Транспортная компания «Тайбинец», ООО «Спартак» и ОАО «Шахтостроительное Управление Соколовское». Сейчас эти предприятия, согласно данным ЕГРЮЛ, ликвидированы.

«Администрация Киселёвского городского округа и городской совет народных депутатов Киселёвского городского округа выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины Сергея Сергеевича», — говорится в аккаунте администрации Киселёвского городского округа «ВКонтакте».

«Не припомню агрессии с его стороны»

Согласно информации Интерфакса со ссылкой на источник, вторым убитым оказался 45-летний Марат Гарипов. Он уже был судим по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сообщается, что когда прибывшие на место ЧП правоохранители его обнаружили, он был одет в камуфляжную одежду и маску с прорезями для глаз.

Полный тёзка убитого руководит спасателями в городе Белово. Интерфакс связался с «Агентством по защите населения и территории Кузбасса», где сообщили, что Гарпипов на работу не вышел и не отвечает на звонки.

То, что убитого зовут Марат Гарипов подтвердил и источник ТАСС в правоохранительных органах. Он также рассказал агентству, что нападавших было по меньшей мере трое.

Как рассказал RT заслуженный тренер России по вольной борьбе Иван Бухтояров, Марат Гарипов был борцом: «Занимался борьбой с детства, лет с 10-11. Выступал на соревнованиях, в последнее время в весовой категории до 90 килограммов — крупный был парень».

«Последний раз он участвовал в ветеранских соревнованиях, насколько я помню. Для борцов в возрасте это хорошая возможность реализовать свои амбиции, не сложившиеся раньше. Его лично я не тренировал, но мы, конечно, общались. Доброжелательный был человек, к конфликтам не склонный, улыбчивый», — сказал Бухтояров.

Второй тренер Гарипова, чемпион мира по борьбе среди ветеранов, директор спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Александр Вертохвостов заявил RT, что Марат уже лет 15 активно не занимается спортом, потому и виделись они редко. По его словам, у Гарипова есть жена и сын, а последние несколько лет Гарипов действительно работал спасателем.

По словам Бухтоярова, новости о возможной причастности Гарипова к вооружённому нападению шокировали его, поскольку на соревнованиях мужчина не никогда проявлял агрессии: «На состязаниях не припомню с его стороны агрессии, а ведь в борьбу мы целенаправленно берём именно людей с характером, с волей к победе. Поэтому последние новости, конечно, меня шокировали».