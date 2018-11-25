«Взял на себя все расходы»: после публикации RT эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей россиянки

Правитель Дубая Мухаммед бен Рашид помог семье россиянки Натальи Поповой, которая скончалась во время отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах. У женщины произошло расслоение аорты, медики провели сложную операцию, однако спасти пациентку не смогли — она впала в кому, врачам удалось привести её в сознание, но 20 ноября она скончалась. Счёт за лечение составил около $230 тыс. — более 15 млн рублей. У семьи не было денег на его оплату. Журналисты видеоагентства RT Ruptly сняли сюжет об этой истории, который был показан на сайте телеканала RT на арабском. Сразу после публикации репортажа на сайте с бюро телеканала RT на арабском в Дубае по телефону связалась пресс-служба шейха с просьбой предоставить контакты семьи. Позднее выяснилось, что Мухаммед бен Рашид взял на себя все расходы.

В пятницу, 23 ноября, телеканал RT на арабском опубликовал на сайте сюжет видеоагентства RT Ruptly о трагедии, которая произошла с российской семьёй, отдыхавшей в Дубае. Жительница Тамбова Анастасия Попова оказалась не в состоянии оплатить счёт за лечение своей матери Натальи, которая три недели находилась в одной из больниц Объединённых Арабских Эмиратов и скончалась 20 ноября.

Из-за долга россиянка не могла забрать тело матери и покинуть Дубай. Речь шла о 850 тыс. дирхамов (около $230 тыс. или более 15 млн рублей). Узнав об этой истории на сайте телеканала RT на арабском, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид оплатил счета за лечение и авиабилеты для семьи покойной, а также транспортировку тела Натальи Поповой.

После публикации RT эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей россиянки

«Счёт, который нам не по силам»

57-летней Наталье Поповой стало плохо 29 октября во время отдыха у бассейна на одном из курортов Дубая. Как позже выяснилось, у неё произошёл разрыв (расслоение) аорты — крупнейшей артерии. Дочь Поповой Анастасия вызвала скорую помощь, но в больнице, куда привезли женщину, заявили, что не могут спасти пациентку.

Жительница Тамбова отвезла маму в другую клинику, где ей провели очень сложную операцию на сердце, а потом положили в отделение интенсивной терапии. Стоимость хирургического вмешательства составила 176 тыс. дирхамов (3,1 млн рублей). Помимо этого женщина должна была оплатить другие медицинские услуги, которые оказывали врачи госпиталя. Общая сумма составила порядка 850 тыс. дирхамов.

«Почти три недели мама провела в коме. Я была с ней всё это время. В четверг на прошлой неделе (15 ноября. — RT) врачи привели её в сознание, и она начала говорить. Но 20-го числа в обед ей стало плохо. Её сердце не выдержало, и она умерла. Остался счёт, который нам не по силам», — рассказала Анастасия агентству Ruptly.

Медицинская страховка могла покрыть только медицинские услуги в размере €30 тыс. (2,2 млн рублей). Муж Анастасии Сергей привёз в Дубай около 100 тыс. дирхамов (1,8 млн рублей). Где достать оставшиеся 11 млн рублей семья не знала.

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К счастью, о ситуации узнал правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Сразу после публикации репортажа на сайте с бюро телеканала RT на арабском в Дубае по телефону связалась пресс-служба шейха с просьбой предоставить контакты семьи. Мухаммед бен Рашид взял на себя все расходы на лечение и репатриацию тела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Дубая.

Также в документе приводятся подробности происшедшего с Натальей Поповой. После того как у россиянки диагностировали расслоение аорты, врачи клиники провели открытую операцию на сердце. Однако впоследствии, несмотря на усилия медиков, у пациентки отказали почки, и она впала в кому, которая продолжалась в общей сложности около 20 дней. В сообщении также отмечается, что разрыв аорты в большинстве случаев приводит к летальному исходу, даже если лечение было начато своевременно.

Руководитель сайта RT Arabic Мазен Юсеф на своей странице в Facebook поблагодарил шейха Мухаммеда бен Рашида. По его словам, «в такие дни понимаешь, что работаешь не напрасно».