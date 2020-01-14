«Взял двое суток для обсуждения»: Минобороны пояснило отъезд Хафтара до подписания соглашения по Ливии

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из России, не подписав соглашение о перемирии с правительством национального согласия Ливии после прошедших накануне переговоров. В Минобороны России отметили, что Хафтар положительно воспринял итоговое заявление после переговоров, однако взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён.

В Минобороны России сообщили, что прошедшие в Москве переговоры подготовили благоприятную атмосферу для конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине.

«Главным итогом встречи стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, что создаёт более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции по Ливии», — отметили в ведомстве.

Накануне в Москве прошли переговоры по ситуации в Ливии, в которых приняли участие министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, руководители оборонных ведомств Сергей Шойгу и Хулуси Акар, а также глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров сообщил, что Саррадж и председатель государственного совета Ливии Халед Мишри подписали соглашение, а Хафтар попросил время до утра, чтобы определиться.

Стоит отметить, что во вторник появились сообщения, что Хафтар покинул Россию, не подписав соглашение о перемирии с ПНС. Эту информацию подтвердили в МИД России.

При этом ливийский военный источник РИА Новости сообщил, что Хафтар отказался от подписания, так как в документе отсутствовал пункт о сроках роспуска вооружённых формирований, выступающих на стороне Правительства нацсогласия. Кроме того, по данным собеседника телеканала Al Arabiya, маршал отметил, что предложенный проект документа игнорирует некоторые требования армии, а также выступил против участия Анкары в контроле за прекращением огня в стране, и потребовал немедленного вывода турецких войск из Ливии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с этим заявил, что, если ЛНА продолжит наступление, то Анкара «не остановится перед тем, чтобы преподать Хафтару заслуженный урок, если он остановит атаки».

В Минобороны России позднее объяснили, что на самом деле Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление после переговоров. Однако его он взял перед подписанием двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих Ливийскую национальную армию племён.

«В ходе переговоров участниками подтверждена приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности государства. Подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом, — отметили в российском ведомстве. — Начатая в Москве работа будет продолжена, так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений».

Напомним, предыдущие переговоры по Ливии провели 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры выпустили совместное заявление, в котором призвали все стороны ливийского конфликта сесть за стол переговоров, а также прекратить боевые действия с 00:00 часов 12 января. ЛНА и ПНС объявили о прекращении огня, однако предупредили, что будут отвечать на любое нарушение.

Кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи, чей режим фактически действовал в стране около 40 лет. После его падения, в Ливии появились два противоборствующих центра власти. На северо-востоке страны действует временное правительство во главе с Абдаллой ат-Тани, назначенное парламентом в Тобруке. Оно опирается на Ливийскую национальную армию во главе с Халифой Хафтаром. На северо-западе, в Триполи, действует Правительство национального согласия, возглавляемое Сараджем.

Хафтар в 2019 году отдал приказ о наступлении на Триполи для освобождения города от «террористов», в ответ на что базирующиеся в западных районах Ливии вооружённые формирования объявили о начале ответной операции. Правительство национального согласия обратилось за военной помощью к Анкаре, которая признаёт легитимность правительства Сараджа. Парламент Турции большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Как отметил Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным, армия Турции не будет участвовать в боевых действиях, а должна обеспечить безопасность легитимного правительства.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев допустил, что в заключении соглашения заинтересованы многие страны.

Триполи, Ливия

Reuters

© Ismail Zitouny

«Это и Германия, и Франция, и Италия — в Европе, это, судя по контактам Владимира Путина, — и Саудовская Аравия, и Египет, и Эмираты, и Катар — в арабском мире. Это, разумеется, Турция с Россией, которые становятся своего рода гарантами этого соглашения о прекращении огня. В том числе Госдепартамент США вчера довольно активно поддержал это соглашение. Так что практически можно говорить, что основные знаковые государства международного сообщества все участвуют так или иначе в этом процессе», — отметил Труевцев.

Преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов отметил, что провал переговоров может вызвать обострение обстановки.

«Провал попытки заключить соглашение о прекращении огня может привести к тому, что ЛНА возобновит наступательные действия в отношении сил правительства национального согласия. Оно, в свою очередь, может обратится к Турции для усилением помощи и поддержки, и в итоге Анкара может воспользоваться правом, которое дал парламент президенту Эрдогану и создать на территории Ливии свою постоянную военную базу. Что лишь приведёт к тому, что над Триполи возникнет авиационный зонтик защиты от сил ЛНА, но никак не приблизит разрешение конфликта. Наоборот, статус-кво, то есть это военное и политическое противостояние двух сил, не признающих друг друга, закрепится и усилится в долгосрочной перспективе», — отметил эксперт.