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«Взял двое суток для обсуждения»: Минобороны пояснило отъезд Хафтара до подписания соглашения по Ливии
14 января 2020, 16:54 • 96 • В мире
Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из России, не подписав соглашение о перемирии с правительством национального согласия Ливии после прошедших накануне переговоров. В Минобороны России отметили, что Хафтар положительно воспринял итоговое заявление после переговоров, однако взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён.
Халифа Хафтар и Сергей Лавров Reuters © Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/Handout
В Минобороны России сообщили, что прошедшие в Москве переговоры подготовили благоприятную атмосферу для конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине.
«Главным итогом встречи стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, что создаёт более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции по Ливии», — отметили в ведомстве.
Накануне в Москве прошли переговоры по ситуации в Ливии, в которых приняли участие министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, руководители оборонных ведомств Сергей Шойгу и Хулуси Акар, а также глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров сообщил, что Саррадж и председатель государственного совета Ливии Халед Мишри подписали соглашение, а Хафтар попросил время до утра, чтобы определиться.
Стоит отметить, что во вторник появились сообщения, что Хафтар покинул Россию, не подписав соглашение о перемирии с ПНС. Эту информацию подтвердили в МИД России.
При этом ливийский военный источник РИА Новости сообщил, что Хафтар отказался от подписания, так как в документе отсутствовал пункт о сроках роспуска вооружённых формирований, выступающих на стороне Правительства нацсогласия. Кроме того, по данным собеседника телеканала Al Arabiya, маршал отметил, что предложенный проект документа игнорирует некоторые требования армии, а также выступил против участия Анкары в контроле за прекращением огня в стране, и потребовал немедленного вывода турецких войск из Ливии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с этим заявил, что, если ЛНА продолжит наступление, то Анкара «не остановится перед тем, чтобы преподать Хафтару заслуженный урок, если он остановит атаки».
«В ходе переговоров участниками подтверждена приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности государства. Подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом, — отметили в российском ведомстве. — Начатая в Москве работа будет продолжена, так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений».
Напомним, предыдущие переговоры по Ливии провели 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры выпустили совместное заявление, в котором призвали все стороны ливийского конфликта сесть за стол переговоров, а также прекратить боевые действия с 00:00 часов 12 января. ЛНА и ПНС объявили о прекращении огня, однако предупредили, что будут отвечать на любое нарушение.
Кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи, чей режим фактически действовал в стране около 40 лет. После его падения, в Ливии появились два противоборствующих центра власти. На северо-востоке страны действует временное правительство во главе с Абдаллой ат-Тани, назначенное парламентом в Тобруке. Оно опирается на Ливийскую национальную армию во главе с Халифой Хафтаром. На северо-западе, в Триполи, действует Правительство национального согласия, возглавляемое Сараджем.
Хафтар в 2019 году отдал приказ о наступлении на Триполи для освобождения города от «террористов», в ответ на что базирующиеся в западных районах Ливии вооружённые формирования объявили о начале ответной операции. Правительство национального согласия обратилось за военной помощью к Анкаре, которая признаёт легитимность правительства Сараджа. Парламент Турции большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Как отметил Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным, армия Турции не будет участвовать в боевых действиях, а должна обеспечить безопасность легитимного правительства.
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев допустил, что в заключении соглашения заинтересованы многие страны.
«Это и Германия, и Франция, и Италия — в Европе, это, судя по контактам Владимира Путина, — и Саудовская Аравия, и Египет, и Эмираты, и Катар — в арабском мире. Это, разумеется, Турция с Россией, которые становятся своего рода гарантами этого соглашения о прекращении огня. В том числе Госдепартамент США вчера довольно активно поддержал это соглашение. Так что практически можно говорить, что основные знаковые государства международного сообщества все участвуют так или иначе в этом процессе», — отметил Труевцев.
Преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов отметил, что провал переговоров может вызвать обострение обстановки.
«Провал попытки заключить соглашение о прекращении огня может привести к тому, что ЛНА возобновит наступательные действия в отношении сил правительства национального согласия. Оно, в свою очередь, может обратится к Турции для усилением помощи и поддержки, и в итоге Анкара может воспользоваться правом, которое дал парламент президенту Эрдогану и создать на территории Ливии свою постоянную военную базу. Что лишь приведёт к тому, что над Триполи возникнет авиационный зонтик защиты от сил ЛНА, но никак не приблизит разрешение конфликта. Наоборот, статус-кво, то есть это военное и политическое противостояние двух сил, не признающих друг друга, закрепится и усилится в долгосрочной перспективе», — отметил эксперт.
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