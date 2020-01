«Взял двое суток для обсуждения»: Минобороны пояснило отъезд Хафтара до подписания соглашения по Ливии

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из России, не подписав соглашение о перемирии с правительством национального согласия Ливии после прошедших накануне переговоров. В Минобороны России отметили, что Хафтар положительно воспринял итоговое заявление после переговоров, однако взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён.

Халифа Хафтар и Сергей Лавров Reuters © Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/Handout