Взвинтили цены для народа: Киев объяснил спецпошлины на топливо "ответом на санкции России"

Как сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, такое решение кабмин принял вчера. Перед этим украинский лидер обсудил его с правительством, пояснил он.

Поводом для такого шага, утверждает Герус на своей странице в Facebook, стало расширение экономических санкций со стороны России. О том, что указанные санкции были расширены в ответ на недружественные шаги самого Киева, представитель украинского президента не упомянул.

В результате спецпошлина на дизельное топливо, импортируемое из России, будет составлять с 1 августа 3,75 процентов. С 1 октября она будет повышена до 4 процентов, отметил он.

При этом спецпошлина на сжиженный газ будет составлять 1,75% с августа. С 1 октября она будет повышена до 3 процентов, добавил Герус.