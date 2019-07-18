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Взвинтили цены для народа: Киев объяснил спецпошлины на топливо "ответом на санкции России"

18 июля 2019, 18:24  •  42 • Политика
Правительство Украины объявило введение спецпошлин на импорт дизельного топлива из России трубопроводным транспортом. Кроме того, специальные пошлины установлены на импорт сжиженного газа.
Как сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, такое решение кабмин принял вчера. Перед этим украинский лидер обсудил его с правительством, пояснил он.
Поводом для такого шага, утверждает Герус на своей странице в Facebook, стало расширение экономических санкций со стороны России. О том, что указанные санкции были расширены в ответ на недружественные шаги самого Киева, представитель украинского президента не упомянул.
В результате спецпошлина на дизельное топливо, импортируемое из России, будет составлять с 1 августа 3,75 процентов. С 1 октября она будет повышена до 4 процентов, отметил он.
При этом спецпошлина на сжиженный газ будет составлять 1,75% с августа. С 1 октября она будет повышена до 3 процентов, добавил Герус.

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