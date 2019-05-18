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Взрывы в небе: сирийская армия отразила удар по Дамаску

18 мая 2019, 19:54  •  132 • Война
В сеть попало видео отражения сирийскими силами противовоздушной обороны (ПВО) удара по Дамаску. На кадрах видно, как два светящихся предмета сталкиваются в небе, после чего один из них меняет траекторию своего полета. Ролик разместил пользователь AuroraIntel в твиттере.
В комментарии к записи указывается, что удар был отражен, предположительно, самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) наземного базирования «Панцирь-С1». Кроме того, автор поста впоследствии добавил, что это нападение «привело к повышению бдительности сирийской армии в этом районе», а ракеты, по информации очевидца, «были выпущены с Голанских высот».
В ночь на 18 мая произошла атака со стороны израильских военных, которая, как утверждает телеканал Al Hadath, была нацелена на пригород Дамаска. Именно там находятся военные объекты Ирана, а также склады с боеприпасами и техникой. О погибших и пострадавших данных нет. Ракетный удар был отражен в небе над провинцией Эль-Кунейтра, передает SANA со ссылкой на военный источник в Сирии.
В разговоре с журналистами телеканала Al Hadath глава неправительственной организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» Рами Абдул Рахман сообщил, что в пригороде сирийской столицы были слышны взрывы от попадания израильских ракет. Так, по его словам, в районе аль-Касвы, который регулярно подвергается обстрелам, произошло как минимум три взрыва.
Голанские высоты до Шестидневной войны с Израилем в 1967 году были территорией Сирии. Во время войны Израилю удалось получить доступ к этой территории площадью около 1800 кв. км. После того, как израильская сторона начала контролировать этот район, он был юридически включен в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН счел этот шаг незаконной аннексией. Сирия, в свою очередь, продолжает считать этот регион своим, а его возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем.
Ранее 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о том, что страна официально признает Голанские высоты израильской территорией. Американский лидер принял это решение накануне встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию на мировой арене. Так, представитель дипломатической службы Европейского союза Майя Косьянчич заявила, что ЕС «в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля».
В то же время в британском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «не признали аннексию Израиля в 1981 году и не планируют менять свою позицию». В России пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что инициатива Трампа не способствует мирному решению ситуации на Ближнем Востоке.
«Подобные призывы могут существенно дестабилизровать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал Песков после того, как в марте Трамп призывал признать Голаны израильскими.
В конце апреля Россия, Турция и Иран заявили, что осуждают подписанный главой американского государства указ о признании Голанских высот территорией Израиля, передавал «Sputnik Казахстан».
«Страны-гаранты осудили решение администрации США о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами, которое является грубым нарушением международного права, в частности резолюции СБ ООН, и создает угрозу безопасности на Ближнем Востоке», — цитирует издание документ, принятый по результатам 12-го раунда переговоров по Сирии в астанинском формате.
После того, как США сделали свое заявление, в ООН заявили, что не меняют свою позицию по этому вопросу, передает РИА «Новости». «Для генерального секретаря ясно, что статус Голан не изменился. Позиция ООН по Голанам отражена в соответствующих резолюциях Совбеза», — заявил в конце марта пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Между тем американские власти уверены в правильности принятого решения. Как утверждает глава Госдепа Майк Помпео, Трамп признал «реальное положение дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля». Это решение, по словам Помпео, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
В Дамаске достаточно категорично отреагировали на эту позицию Вашингтона. Там заявили, что Сирия намерена вернуть себе эту территорию любым способом. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих.
«Голаны — это неотъемлемая часть сирийской территории. У нас есть право вернуть эти земли в любое время и любым методом, который мы посчитаем нужным. На мой взгляд, единственный язык, который понимает Израиль — это язык силы и сопротивления. Он уйдет с арабских территорий только под воздействием сил сопротивления», — выразил он сирийскую позицию по этому вопросу.
Пока Сирия готовится к возвращению Голан, Израиль планирует построить там поселок, который в качестве благодарности будет назван в честь американского лидера Дональда Трампа.
«Я обещал, что мы построим населенный пункт в честь президента Трампа. Настоящим информирую вас, что мы уже нашли место на Голанах, где это новое поселение будет создано», — сказал Нетаньяху 12 мая.

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