Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и генерал Хэнк Тейлор на брифинге сделали важные заявления. По их словам стало понятно, что взрывы в Кабуле "по вине США" продолжатся.

В США выразили опасение, что движение "Талибан"* усилится, так как будет располагать американской военной техникой, оставленной в Афганистане. Некогда талибы* опирались лишь на собственные силы, а теперь им вручили бомбу замедленного действия, пишет "Катехон".

На регулярном брифинге Джон Кирби заявил, что взрывы в Кабуле продолжатся. Они будут контролируемыми. Военную технику и вооружения, которые солдаты США не смогут вывезти из Афганистана в ходе эвакуационной миссии, планируется уничтожать.

На этом брифинге присутствовал и Хэнк Тейлор. Генерал объяснил, что не располагает данными, какая именно техника подлежит ликвидации. Он напомнил: военачальник имеет право уничтожать те боевые машины и оружие, за которые несёт ответственность.

"Мы называем это контролируемым взрывом, который может быть совершён", - добавил Тейлор.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.