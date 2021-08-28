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Взрывы в Кабуле "по вине США" продолжатся

28 августа 2021, 02:45  •  46 • Политика
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и генерал Хэнк Тейлор на брифинге сделали важные заявления. По их словам стало понятно, что взрывы в Кабуле "по вине США" продолжатся.
В США выразили опасение, что движение "Талибан"* усилится, так как будет располагать американской военной техникой, оставленной в Афганистане. Некогда талибы* опирались лишь на собственные силы, а теперь им вручили бомбу замедленного действия, пишет "Катехон".
На регулярном брифинге Джон Кирби заявил, что взрывы в Кабуле продолжатся. Они будут контролируемыми. Военную технику и вооружения, которые солдаты США не смогут вывезти из Афганистана в ходе эвакуационной миссии, планируется уничтожать.
На этом брифинге присутствовал и Хэнк Тейлор. Генерал объяснил, что не располагает данными, какая именно техника подлежит ликвидации. Он напомнил: военачальник имеет право уничтожать те боевые машины и оружие, за которые несёт ответственность.
"Мы называем это контролируемым взрывом, который может быть совершён", - добавил Тейлор.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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