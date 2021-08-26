Взрывы в Кабуле. Почему это важно - Байден даже изменил расписание

Посольство США рекомендовало своим гражданам не приближаться к аэропорту в столице Афганистана. И, как оказалось, не зря. Взрывы в Кабуле в течение дня прогремели несколько раз. Американскому президенту Джо Байдену пришлось из-за этого даже изменить расписание.

Ранее гражданам США, находящимся в Афганистане и пытающимся покинуть Кабул, рекомендовали покинуть зону аэропорта. Посольство США на своём сайте разместило информацию о том, что есть угроза безопасности жизни и здоровью.

Обстановка в аэропорту была неспокойной. Охрану осуществляли нерегулярные части "Талибана"*. Они пропускали только иностранцев, но препятствовали бегству афганцев. Тех, кто предпринимал попытки прорваться, разгоняли выстрелами. Причём стреляли не только в воздух, но и по людям в толпе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своём Twitter сообщил о первом взрыве, прогремевшем рядом с аэропортом Кабула. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, бомбу подорвал террорист-смертник вблизи северных ворот воздушной гавани. В аэропорту находились несколько тысяч афганцев, надеющихся бежать из страны. Информация о пострадавших разрозненная и неточная.

Посольство Франции в Кабуле предупредило о возможности второго теракта. Чуть позже Минобороны Турции сообщило, что взрывов в аэропорту Кабула было два. По данным Wall Street Journal, ранены не менее трёх солдат армии США.

Telegram-канал "Кремлёвская прачка" сообщил о намерении талибов* 31 августа заблокировать доступ афганцам на территорию аэропорта. Эвакуация продолжается. Три самолёта Ил-75 и один Ил-62 с вывезенными из Афганистана людьми благополучно приземлились в аэропорту Чкаловский, который расположен на территории Московской области. Среди пассажиров в основном русские афганского происхождения.

Журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале привела предварительные данные по погибшим. Взрывы унесли жизни как минимум 15 человек. Взрывное устройство сработало, как отмечается в посте, в бывшем канализационном канале, где уже много дней подряд прячутся люди.

"Кошмар. Просто кошмар", - констатирует Витязева.

Политолог Марат Баширов в Telegram-канале "Политджойстик" сообщил о третьем взрыве в столице Афганистана. Предположительно он прогремел в отеле Baron или в непосредственной близости от него.

"На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было", - написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Взрывы в аэропорту Кабула заставили Джо Байдена изменить расписание. В Вашингтон прибыл премьер-министр Израиля Нафтали Бенет, но переговоры с ним американский лидер перенёс, о чем сообщил портал Axios.

Источники утверждают, что администрация Байдена попросила израильского политика пока не покидать гостиницу в Вашингтоне. Переговоры должны были стартовать в 11:30 по местному времени (18:30 по Москве), но Джо Байден был занят. Он проводил консультации в Белом доме, связанные со взрывами в Кабуле.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.