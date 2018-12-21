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Взрывы тоннелей "Хезболлы": Армия Израиля двинулась под землю

21 декабря 2018, 04:54  •  58 • В мире
Израильская армия в рамках проводимой операции "Северный щит" пытается уничтожить тоннели движения "Хезболла". Пока действия идут на территории Израиля, но любой инцидент может привести к полноценным военным действиям
Операцию по уничтожению тоннелей, которые были построены шиитским движением "Хезболла", начала армия Израиля. В настоящее время все мероприятия проводятся только на израильской территории, однако нельзя исключать, что любой инцидент на израильско-ливанской границе вновь не обернется крупным военным конфликтом.
О проведении активной фазы операции "Северный щит" израильское военное командование заявило еще во вторник, 18 декабря. Заявленная цель операции – нейтрализация тоннелей, прорытых "Хезбаллой" под границей между Израилем и Ливаном. Предполагается, что через них диверсионные группы могут "напасть на израильскую землю".
Как сообщает пресс-служба армии Израиля, если тоннели будут нейтрализованы, "Хезболла" не сможет осуществлять свои планы".
О начале военной операции против шиитской организации было объявлено 4 декабря, сообщает "РИА Новости".
Напомним, 11 декабря израильский интернет-портал Nziv.net сообщил о том, что под флагами России на территории Палестины перемещаются члены "Хезболлы" и другие шиитские группировки в Сирии, в том числе проиранская "Аль-Хаддаш аш-Шабби" на территории Ирака.
По мнению экспертов российских СМИ, под этим предлогом может идти подготовка удара по российским военным.

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