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Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

11 сентября 2019, 14:24  •  54 • Украина
На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва. Об этом сообщает «Громадське».
 
Reuters
 

«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

По словам местной жительницы, «на территории арсенала горит лес, было слышно несколько взрывов».

В середине ноября 2018 года стало известно, что более 20 генералов привлечены к ответственности из-за взрывов на украинских складах боеприпасов за последние три года.

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