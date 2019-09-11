|
Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке
11 сентября 2019, 14:24 • 54 • Украина
На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва. Об этом сообщает «Громадське».
Reuters
«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.
По словам местной жительницы, «на территории арсенала горит лес, было слышно несколько взрывов».
В середине ноября 2018 года стало известно, что более 20 генералов привлечены к ответственности из-за взрывов на украинских складах боеприпасов за последние три года.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 сентября 2019, 06:09
|
08 сентября 2019, 08:39
|
09 сентября 2019, 10:39
|
08 сентября 2019, 21:24
|
05 сентября 2019, 02:24
|
06 сентября 2019, 04:39
|
07 сентября 2019, 00:09