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Взрывы и пожар на нефтяных танкерах в порту ОАЭ назвали фейком
12 мая 2019, 17:24 • 55 • В мире
Власти эмирата Эль-Фуджайра, который входит в состав ОАЭ, назвали фейковой информацию о взрывах, якобы прогремевших на нефтяных танкерах в порту. Как сообщает агентство WAM, пресс-служба правительства эмирата Эль-Фуджайра выступила с опровержением данных сообщений.
"Движение в порту ведется в обычном режиме", — сообщает агентство по информации пресс-службы правительства эмирата. Кроме того, в пресс-службе рекомендовали СМИ в таких случаях считать основными официальные источники.
Ранее ливанский канал Al Mayadeen по информации собственных источников сообщил о том, что в порту эмирата Эль-Фуджайра якобы прогремели взрывы.
По данным канала, огнем было охвачено от семи до десяти нефтеналивных судов. При этом над морским портом якобы летали пожарные самолеты.
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