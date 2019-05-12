Взрывы и пожар на нефтяных танкерах в порту ОАЭ назвали фейком

"Движение в порту ведется в обычном режиме", — сообщает агентство по информации пресс-службы правительства эмирата. Кроме того, в пресс-службе рекомендовали СМИ в таких случаях считать основными официальные источники.

Ранее ливанский канал Al Mayadeen по информации собственных источников сообщил о том, что в порту эмирата Эль-Фуджайра якобы прогремели взрывы.

По данным канала, огнем было охвачено от семи до десяти нефтеналивных судов. При этом над морским портом якобы летали пожарные самолеты.