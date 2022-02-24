Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины

Из всех крупных городов Украины сообщают о том, что слышны звуки взрывов и стрельбы.Уже появляется кадры взрывов, которые гремят на военных объектах в Харькове, Днепропетровске.Взрывы гремят в аэропорту Борисполь который принимал бесконечное количество бортов с оружием от НАТО.Напомним, сегодня рано утром президент России объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.