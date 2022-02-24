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Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
24 февраля 2022, 07:25 • 261 • Украина
Из всех крупных городов Украины сообщают о том, что слышны звуки взрывов и стрельбы.
Уже появляется кадры взрывов, которые гремят на военных объектах в Харькове, Днепропетровске.
Взрывы гремят в аэропорту Борисполь который принимал бесконечное количество бортов с оружием от НАТО.
Напомним, сегодня рано утром президент России объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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