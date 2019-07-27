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Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"

27 июля 2019, 20:09  •  292 • Политика
Митинг в Москве наглядно доказал, что заявлениям оппозиции о "мирном протесте" верить не стоит. Участники акции уже задействовали против полиции газ, бутылки, взрывпакеты и даже куски асфальта. Тем временем в пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили, что в несогласованной акции приняли участие около 3,5 тысяч человек.
Правоохранительные органы Москвы пытаются пресечь беспорядки, вспыхнувшие после начала несанкционированного митинга.

Газ и взрывпакеты против полиции

Согласно предварительным данным, около трех-четырех тысяч человек пытаются прорваться к зданию столичной мэрии, протестуя против отказа регистрировать кандидатами на выборах в Мосгордуму оппозиционных политиков, у которых был выявлен недопустимый процент брака в подписных листах. Возмутители спокойствия смогли перекрыть движение транспорта на улице Большая Дмитровка, а также снесли несколько веранд.
Очевидцы сообщают, что участники акции также распылили газ, в результате чего пострадали несколько полицейских (позднее выяснилось, что речь идет о перцовом баллончике). Кроме того, они бросали в сторону оцепления взрывпакеты, бутылки и куски асфальта.

Все спланировано?

Учитывая это, стоит признать, что заявления лидеров оппозиции о "мирном" характере акции оказались профанацией. Также нельзя не отметить и скоординированный характер действий злоумышленников.
"Митингующие пробивают себе путь к мэрии взрывпакетами. Посадят же вас всех, идиоты. И кто потом будет бегать вас вытаскивать? Венедиктов опять?" - прокомментировала ситуацию главред RT Маргарита Симоньян.
Около 300 хулиганов были задержаны. Как сообщили в МВД, значительное количество протестующих не являются жителями Москвы. Как сообщает Ura.ru, столичные власти предупредили, что среди участников акции будут искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.

Предупреждали заранее

Учитывая то, что акция была не санкционирована властями Москвы, чиновники заранее призывали местных жителей не поддаваться на провокации оппозиции. Как пояснил мэр города Сергей Собянин, организация беспорядков и попытки ультиматумов ни к чему хорошему не приведут.
Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 27, 2019
Как считает журналист Владимир Соловьев, произошедшее показало, что никакого "мирного протеста" изначально не планировалось. Поэтому стоит отказаться от иллюзий.
"Ни в одной стране мира такие действия против полиций не остаются без последствий. Боюсь, что без уголовных дел не обойдётся", - пояснил он.
Фото: twitter/VRSoloviev

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