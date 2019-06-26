Взрывов больше не будет? США по-своему пытаются спасти украинские арсеналы

Указанную сумму получит в ближайшие два года украинское оборонное ведомство. Предполагается, что построено будет шесть складов для боеприпасов. Как заявили в Госдепе, этот проект призван сделать складирование украинских боеприпасов более безопасным.

В ведомстве также напомнили, что за период с 2004 по 2018 год Украина получила от США более 40 миллионов долларов, предназначавшихся для хранения и уничтожения обычных вооружений и боеприпасов, которые остались у Киева со времён распада Советского Союза.

В сообщении Госдепа также указывается, что в прошлом году для уничтожения или демилитаризации устаревших советских боеприпасов Украина также получила от США внушительную сумму в качестве страны целевого фонда НАТО "Партнёрство ради мира".

Напомним, Пентагон решил выделить Украине военную помощь в 250 миллионов долларов, чтобы "подтвердить давние отношения между Вашингтоном и Киевом в сфере обороны".

Как указывается в заявлении Пентагона, которое было опубликовано 18 июня, выделенная сумма должна быть направлена на "консультативные услуги по наращиванию потенциала и дополнительную подготовку украинских военных".

Кроме того, при помощи выделяемых средств будут поддержаны уже реализуемые проекты, в том числе в ВМФ Украины и спецслужбах. Также на эти деньги закупят снайперские винтовки, противоракетные радары, оборудование радиолокационного подавления и прочее вооружение.