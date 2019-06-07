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Взрывоопасный клад: В снаряде Первой мировой войны саперы нашли пачки банкнот
07 июня 2019, 14:24 • 174 • В мире
В Эстонии нашли взрывоопасный клад. Пачки банкнот обнаружили саперы.
Эстонские саперы нашли клад в 150-миллиметровом снаряде времен Первой мировой войны. Как сообщает ERR, это произошло в Пярнуском уезде.
В ходе ликвидации снаряда обнаружилось, что внутри вместо взрывчатого вещества множество купюр 1898-1910 годов. "Банкноты были в хорошем состоянии и не пострадали от выстрела. Всего было различных купюр на сумму около 5100 рублей", — сообщил главный сапер Олег Шапкин.
По версии директора департамента охраны памятников Улла Кадакаса, снаряд служил тайником денежных банкнот. На данном этапе местные жители и музеи уже занялись выяснением истории находки. Заявлено, что клад представляет культурологическую ценность.
А вот в Петербурге нашли ядовитый клад. При прокладке газопровода рабочими, проводившими земельные работы, были выкопаны металлические контейнеры, в которых находилось 10 кг ртути. Из-за случайного повреждения одной емкости, произошел разлив содержимого.
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