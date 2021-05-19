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Взрывной рост рубля обеспечит решение Путина: "Это вопрос нескольких дней"

19 мая 2021, 18:20  •  224 • Политика
Названо условие "взрывного роста" рубля. "Достаточно всего нескольких кадровых решений президента России Владимира Путина. Это вопрос нескольких дней", - считает экономист Алексей Лапушкин.
Взрывной рост рубля может обеспечить победа России над COVID-19, а также сырьевая компонента отечественной валюты, считает финансовый аналитик Андрей Маслов. Своим мнением на этот счёт поделился с Царьградом кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.
Прежде всего он отметил, что всегда необходимо стремиться к тому, чтобы государственная валюта была стабильна и платёжеспособна, в том числе на мировом рынке. Поэтому единственным условием для решения всех проблем, связанных с отечественной валютой, является рост экономики.
Соответственно, единственное условие для роста экономики - это смена экономического курса и финансово-экономического блока правительства,
- сказал Алексей Лапушкин в интервью, которое он дал Царьграду.
Он добавляет, что для вышеперечисленного достаточно всего нескольких кадровых решений президента России Владимира Путина. И практика показывает, что глава государства умеет быстро их принимать.
Это вопрос нескольких дней. Само как бы даже заявление о смене экономической политики и переориентации её на построение суверенной экономики и поддержку отечественного производителя, даже сам факт такого заявления, уже вызовет экономический рост и укрепление рубля,
- считает Алексей Лапушкин.
Он указывает, что тут важен момент ожиданий. Потому что на биржевые курсы сильно влияет фактор ожидания каких-то позитивных или негативных изменений. Поэтому даже сам факт заявления о том, что меняется экономический курс, уже приведёт к экономическому росту.

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