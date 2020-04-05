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«Взрывной» характер и активность в соцсетях: что известно о предполагаемом убийце пятерых человек в Елатьме

05 апреля 2020, 20:30  •  111 • В России
Стрелком, убившим пятерых человек из ружья в Елатьме Рязанской области, предположительно был житель посёлка Антон Франчиков. По словам представителей местной администрации, он был соцработником в психоневрологическом интернате, но сейчас находится в декретном отпуске. Односельчане мужчины описывают его как вспыльчивого и конфликтного человека, активного в соцсетях и нередко проявлявшего агрессию. Впрочем, некоторые чиновники отмечают, что с ним можно было найти общий язык и без перепалок. Кроме того, о нём положительно отзываются и в школе, где он учился.
 
© СК РФ
 

Подозреваемый в убийстве пяти человек в посёлке городского типа Елатьма Антон Франчиков слыл весьма конфликтным и не всегда адекватным человеком, склонным к проявлению агрессии. Мужчина регулярно выражал недовольство действующей властью, работой местных чиновников, своими односельчанами. Он нередко провоцировал конфликтные ситуации из-за незначительных поводов.

Глава поселкового совета депутатов Людмила Анфилова рассказала RT, что Антон Франчиков в момент убийства находился в декретном отпуске по уходу за младшим ребёнком, его 27-летняя жена работает терапевтом в местной больнице.

Как выяснил RT, до ухода в декрет Франчиков трудился соцработником в Иванчиковском психоневрологическом интернате, расположенном на окраине Елатьмы. В частности, 3 мая 2017 года, ещё до ухода в декрет, Франчиков в составе команды медучреждения сыграл в волейбол против команды проживающих в нём.

Анафимова шокирована случившейся трагедией, но отмечает, что задержанный нередко скандалил.

«Отзывы о нём такие: резкий, взрывной, очень агрессивный. Я пару раз слышала, как он с главой администрации разговаривал. Один раз во время заседания совета депутатов он звонил и шумел, что около его дома не почистили снег, хотя именно в тот момент шла расчистка улиц. Я лично с ним знакома не была, даже не представляю, как он выглядит, но в соцсетях себя активно проявлял. У нас в Елатьме, по данным последней переписи, живёт 3182 человека. Из них 550 — социально обеспечиваемые, в интернатах живут. И всё спокойно было, поэтому сейчас просто в шоке от случившегося. Я здесь 25 лет живу, и ещё ни разу подобного случая не было», — рассказала RT Анфилова.

По её данным, незадолго до инцидента пять молодых людей зашли в подъезд, чтобы дождаться такси.

«Франчиков выскочил с ружьём, троих он застрелил в подъезде, а двоих он догнал и стрелял уже на улице. Люди были все молодые, поэтому это страшная беда и трагедия. СМИ там написали уже, что они ему мешали спать и так далее. Нет, они просто зашли в подъезд и ждали машину», — подытожила Анфимова.

В свою очередь, глава администрации Елатомского городского поселения Григорий Данилов в беседе с RT отозвался о нём не столь критично.

«Мы не так близко были знакомы с Антоном Франчиковым, но у нас город небольшой, все друг друга более-менее знают. Он себя достаточно активно вёл в соцсетях. Правдолюбом, наверное, можно его назвать. На собрания граждан он не ходил, больше в соцсетях себя проявлял. Периодически звонил в администрацию с просьбой решить какие-то вопросы по благоустройству, по работе города и так далее. Когда он к нам обращался, все вопросы решали без конфликтов. Не могу сказать, что он глупый или больной человек», — заявил чиновник.

По его словам, Франчиков с семьёй переехал в Елатьму несколько лет назад.

«Каких-то особых друзей, наверное, не успели завести. У меня нет данных, что он состоял на учёте у психиатра. Наверное, если у человека есть дома ружьё, то ни о какой справке от психиатра, что он был нездоров, говорить не приходится. Конфликт по сути начался с замечания, которое он сделал молодым людям. Слово за слово, и вот... схватился за ружье. Просто вторая неделя карантина сказывается на психике, всё-таки общения не хватает», — отметил Данилов.

Супруга задержанного Светлана в воскресенье была недоступна для комментариев. Её мать, Ирина Ерошина, комментировать инцидент отказалась.

«Без комментариев, у него своя мама есть, а у меня своя дочь. Всё, до свидания», — заявила RT тёща задержанного.

Сейчас местные власти заняты вопросами организации церемонии прощания и похорон. Учитывая огромный резонанс, проститься с погибшими, как ожидается, захотят не только их родственники, но и многие местные жители, что в условиях действующего в регионе режима самоизоляции может быть весьма опасным с точки зрения распространения эпидемии.

«Он ко всему цеплялся»

Житель посёлка Елатьма Рязанской области рассказал RT о задержанном по подозрению в расстреле пяти человек. Мужчина назвал предполагаемого преступника «очень конфликтным» человеком.

«Я работал автоинструктором, у меня была своя группа в соцсетях, он там начал делать замечания, я ответил, он неадекватно, резко ответил... Он ко всему цеплялся. Всё его бесило, всё не так», — рассказал RT один из жителей Елатьмы.

Он также пояснил, что знал погибших и они не были «быдлом, которое пьянствует».

«Нормальные, благополучные ребята. Они там не живут, они такси стояли ждали», — заявил мужчина.

Приехавшим в Елатьму рязанским журналистам местные жители также рассказали об агрессивном характере Франчикова, который нередко ввязывался драки, угрожал соседям. После массового убийства некоторые вспомнили о его посте в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте», где он выступил за отстрел бездомных собак, а тем, кто выступал против таких мер, прозрачно намекал: «Те, кто по собакам стреляют, глядишь, и к вам придут».

По данным местного издательства «Пресса», ружьём Франчиков обзавёлся в прошлом году, тогда же вступил в общество охотников.

На своём канале Youtube Франчиков выкладывал короткие видеоролики. На некоторых видеозаписях он замерял радиационный фон в посёлке, считая его слишком высоким, жаловался на качество воды в посёлке и поднимал ряд других вопросов, выкладывая в интернет записи разговоров с чиновниками.

В другом ролике мужчина без видимых причин раскритиковал группу пешеходов, которые спокойно перешли дорогу, не нарушая ПДД, а ещё на одном видео сам едва не спровоцировал серьёзную аварию, когда, включив дальний свет, внезапно выехал на встречную полосу, чтобы «наказать» водителя автомобиля, ехавшего с включённым дальним светом.

Также Франчиков рассказывал подписчикам о проходивших у него дома в январе 2020 года обыске — по анонимному заявлению полицейские безуспешно искали в его доме наркотики и незарегистрированное оружие. Своё ружьё мужчина хранил, как положено, в сейфе.

В июле 2019 года Антон Франчиков был осуждён Касимовским райсудом за публичную демонстрацию нацистской символики на своей странице в соцсетях — он выложил фотографию полицейской нашивки Третьего рейха.

Сам мужчина свою вину в суде не признал. Он заявил, что опубликовал фотографию в «образовательных целях». Суд не согласился с этим доводом, посчитав, что он основан на неверном толковании закона.

Франчикова признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, но он смог избежать ареста на срок до 15 суток, который предусматривает данная статья, и отделался небольшим штрафом.

Местные СМИ также рассказали, что Светлана Франчикова в последнее время ходила на работе в противогазе — женщина очень боялась заразиться коронавирусом. Как следует из опубликованных Франчиковым видеороликов, супруга задержанного разделяла многие его взгляды.

  • © ok.ru

Трудное детство

«Громко разговаривали под окнами»: мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

Одним из немногих, кто позитивно отозвался о подозреваемом в массовом убийстве, стал его бывший учитель. Франчиков окончил школу в Пронске, своём родном городе. Также он учился в музыкальной школе по классу духовых инструментов.

«Полтора года назад мы встретились и вспоминали, как ездили на рыбалку на Проню и нажарили целый поддон рыбы, — цитирует издательство «Пресса» педагога музыкальной школы Александра Лосевского. — Тогда это было поощрение для тех, кто хорошо учился, ответственно относился к предмету. Случившееся в Елатьме для меня шок».

По словам Лосевского, в школе Франчиков был спокойным, тихим, вежливым и застенчивым ребёнком, не склонным к хулиганским поступкам.

Как сообщают СМИ, Франчикова воспитывали мать и сестра. Отец злоупотреблял алкоголем, сейчас находится в специализированном интернате в Скопине. Мать Франчикова недавно перенесла операцию на сердце.

В ожидании ареста

Как ранее сообщили в Следственном комитете, убийство пяти человек произошло около 22 часов 4 апреля. Антон Франчиков, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание группе молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. После словесной перепалки мужчина взял зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и открыл огонь. В общей сложности он застрелил пять человек, в том числе семейную пару.

Жертвами трагедии, по данным Telegram-канала Mash, стали 31-летний Максим Ухов, 26-летний Илья Кондраков, 24-летний Виктор Капитанов и супружеская пара 22-летняя Кристина и 24-летний Евгений Табуновы.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). Следствие планирует направить задержанного на психиатрическую экспертизу.

В настоящее время, как сообщают местные СМИ, жену и детей Франчикова взяли под охрану — полицейские дежурят прямо в его квартире в доме по улице Есенина.

В областном управлении СК в воскресенье днём RT сообщили, что в настоящее время готовятся документы для передачи дела в Касимовский райсуд, где следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного. Более полную информацию об уголовном деле в ведомстве пообещали сообщить уже после избрания меры пресечения.

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Екатерина Мухина в воскресенье заявила, что семья Франчикова не состояла на учёте как неблагополучная и не находилась в группе риска, никаких жалоб на неё также не поступала. Мухина пообещала семьям погибших с детьми будет оказана помощь.

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