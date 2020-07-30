|
Взрыв в японском ресторане: Здание уничтожено, без жертв не обошлось
30 июля 2020, 20:05 • 52 • В мире
Агентство Kyodo сообщает о взрыве, прогремевшем в японском ресторане. Судя по фото с места происшествия, здание полностью уничтожено. Не обошлось без жертв. Один человек погиб, ещё 17 пострадали.
В одном из ресторанов японской префектуры Фукусима прогремел взрыв. О случившемся сообщает агентство Kyodo.
По предварительным данным, произошёл взрыв газа во время финишных ремонтных работ. Буквально 31 июля ресторан должен был открыться, а сейчас, судя по фото с места происшествия, от здания остался только обгорелый остов - оно полностью уничтожено взрывом.
Не обошлось без жертв. Сообщается об одном погибшем и 17 пострадавших в результате взрыва. Подробности произошедшего уточняются.
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июля 2020, 18:05
|
29 июля 2020, 01:05
|
25 июля 2020, 22:05
|
28 июля 2020, 12:05
|
26 июля 2020, 02:05
|
25 июля 2020, 11:05
|
25 июля 2020, 02:05