Взрыв в японском ресторане: Здание уничтожено, без жертв не обошлось

В одном из ресторанов японской префектуры Фукусима прогремел взрыв. О случившемся сообщает агентство Kyodo.

По предварительным данным, произошёл взрыв газа во время финишных ремонтных работ. Буквально 31 июля ресторан должен был открыться, а сейчас, судя по фото с места происшествия, от здания остался только обгорелый остов - оно полностью уничтожено взрывом.

Не обошлось без жертв. Сообщается об одном погибшем и 17 пострадавших в результате взрыва. Подробности произошедшего уточняются.