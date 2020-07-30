Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Главная / В мире

Взрыв в японском ресторане: Здание уничтожено, без жертв не обошлось

30 июля 2020, 20:05  •  52 • В мире
Агентство Kyodo сообщает о взрыве, прогремевшем в японском ресторане. Судя по фото с места происшествия, здание полностью уничтожено. Не обошлось без жертв. Один человек погиб, ещё 17 пострадали.
В одном из ресторанов японской префектуры Фукусима прогремел взрыв. О случившемся сообщает агентство Kyodo.
По предварительным данным, произошёл взрыв газа во время финишных ремонтных работ. Буквально 31 июля ресторан должен был открыться, а сейчас, судя по фото с места происшествия, от здания остался только обгорелый остов - оно полностью уничтожено взрывом.
Не обошлось без жертв. Сообщается об одном погибшем и 17 пострадавших в результате взрыва. Подробности произошедшего уточняются.
爆発事故の店舗は「しゃぶしゃぶ温野菜」店舗は改装工事中 #nhk_news https://t.co/DmeXjDmWTD
— NHKニュース (@nhk_news) July 30, 2020

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
30 июля 2020, 01:05
Сирия уже забрала 130 ящиков: Стало известно, какие богатства скрывает "хранилище Судного дня"
30 июля 2020, 01:05
Под Минском задержаны 32 боевика ЧВК. Военкоры не удержались от иронии
30 июля 2020, 07:05
Прилепин признал "своих" среди задержанных в Минске: "Уж не знаю, зачем они всё это затеяли"
30 июля 2020, 16:05
В Сирии нашли заброшенную лабораторию террористов: Обнаруженное внутри поразило военных
30 июля 2020, 03:05
С-400 и F-35 совместимы? Турция готова привести США технические доказательства
30 июля 2020, 11:05
Грехопадение Европы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2020, 18:05
Предсказан неожиданный итог выборов президента в Белоруссии
29 июля 2020, 01:05
Россию показательно заставили жить по законам США
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
28 июля 2020, 12:05
Ненужные трубы, или Закат страны-газоколонки
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"
25 июля 2020, 11:05
О беспрецедентном постановлении Конституционного суда Германии
25 июля 2020, 02:05
"Хабаровск - это Украина": Соловьёв показал, как украинцы требуют вернуть им часть России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.