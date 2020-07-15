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Взрыв в Сирии - пострадали русские военные и турки: В Минобороны рассказали о расследовании

15 июля 2020, 16:00  •  29 • В мире
В Сирии прогремел мощный взрыв. По данным военкоров, боевики совершили ошибку с русскими военными, которые патрулировали местность. В российском Центре примирения враждующих сторон рассказали о расследовании, отметив, что пострадали русские военные и турки.
В Сирии прогремел мощный взрыв. Военкоры пишут, что боевики совершили ошибку с русскими военными, которые патрулировали местность.
В то же время в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали, что инцидент произошёл сегодня около 08:50 по московскому времени в ходе проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населённого пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб. Так, на пути следования автоколонны произошёл подрыв самодельного взрывного устройства.
В результате повреждение получили бронетранспортёр российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. У трёх российских военнослужащих лёгкие ранения, кроме того, пострадали члены экипажа турецкого бронеавтомобиля.
Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района, подчёркивается в сообщении. В частности, российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Патрулирование района прекращено, осуществляется эвакуация повреждённой техники.
Российские и турецкие военные начали расследование инцидента.

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