Взрыв в Сирии - пострадали русские военные и турки: В Минобороны рассказали о расследовании

В Сирии прогремел мощный взрыв. Военкоры пишут, что боевики совершили ошибку с русскими военными, которые патрулировали местность.

В то же время в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали, что инцидент произошёл сегодня около 08:50 по московскому времени в ходе проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населённого пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб. Так, на пути следования автоколонны произошёл подрыв самодельного взрывного устройства.

В результате повреждение получили бронетранспортёр российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. У трёх российских военнослужащих лёгкие ранения, кроме того, пострадали члены экипажа турецкого бронеавтомобиля.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района, подчёркивается в сообщении. В частности, российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Патрулирование района прекращено, осуществляется эвакуация повреждённой техники.

Российские и турецкие военные начали расследование инцидента.