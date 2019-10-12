«Взрыв в районе присутствия американских сил»: Пентагон сообщил об обстреле Турцией военной базы США на севере Сирии

Американские военнослужащие попали под обстрел турецкой артиллерии вблизи города Кобани на севере Сирии, сообщили в пресс-службе Пентагона. Никто не пострадал, однако Вашингтон предупредил, что Анкаре следует избегать действий, которые могут привести к «немедленному оборонительному» ответу. Между тем в Минобороны Турции указывают, что вели ответный огонь по позициям террористов и он не был направлен против американской базы. Возникшую ситуацию уже обсудили главы генштабов обеих стран. Как полагают эксперты, инцидент явно получит продолжение и, вероятно, станет одним из оснований для введения санкций со стороны США.

На северных территориях Сирии зафиксирован инцидент с участием вооружённых сил двух иностранных государств — Соединённых Штатов и Турции. Как сообщает пресс-служба американского Министерства обороны, военнослужащие США в районе города Кобани попали под обстрел, который якобы вёлся с турецких позиций.

«Взрыв произошёл в нескольких сотнях метров от места, находящегося за пределами зоны действия механизма безопасности. В районе, как известно Турции, присутствуют американские силы», — говорится в сообщении Пентагона.

В ведомстве отметили, что никто из американских военнослужащих не пострадал, и они не отступали от Кобани.

Как заявил капитан ВМС США и представитель пресс-службы военных операций Пентагона Брук Деволт, Соединённые Штаты по-прежнему возражают против турецких военных операций в Сирии, в частности на территориях, где находятся американские военнослужащие. Кроме того, Вашингтон требует, чтобы Анкара избегала шагов, которые могут привести к «немедленным оборонительным действиям» в ответ.

Позднее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и глава Генштаба Турции Яшар Гюлер в телефонном разговоре обсудили ситуацию с безопасностью в Сирии и важность сотрудничества между странами в этом регионе.

«США ценит стратегические двусторонние отношения с Турцией», — отмечается в сообщении.

Архивное фото. Американские военнослужащие

AFP

© Delil SOULEIMAN

Между тем Анкара отрицает, что целью обстрела были военнослужащие США. Как сообщили в Минобороны Турции, артиллерия республики отвечала на огонь со стороны террористов.

«С холмов, расположенных примерно в 1000 м к юго-западу от наблюдательного пункта США, по нашим пограничным постам к югу от Суруча был открыт миномётный огонь. В рамках самообороны были обстреляны позиции террористов. Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идёт. До начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерба американской базе», — поясняется в заявлении.

При этом турецкие военные прекратили обстрел после сообщения от американских коллег.

«Совершенно исключено какое-либо нападение на американских военных», — констатировали в оборонном ведомстве исламской республики.

Также обратим внимание на то, что ранее власти Соединённых Штатов сообщали о выводе своего немногочисленного военного контингента из района, в котором Турция начала операцию «Источник мира» против террористов, к которым причисляет не только «Исламское государство»*, но и различные курдские военизированные формирования, которые имеют поддержку со стороны Вашингтона.

В интервью американскому изданию The Tennessean глава Госдепа США Майк Помпео подчеркнул, что «менее 60 американских солдат» были переброшены на 20—30 км от зоны проведения турецкой военной операции.

При этом в разговоре с американским телеканалом WKRN-TV он добавил, что решение Дональда Трампа о выводе войск США было связано с желанием «не подвергать их опасности».

Вместе с тем Помпео указал, что действующая администрация Белого дома оказывает беспрецедентную поддержку курдам, что вызывает у него чувство гордости.

«Избежать ответных мер не удастся»

Как считает доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло, ситуация вряд ли существенно изменит и без того негативный фон отношений США и Турции. При этом он назвал случайностью тот факт, что американские военные попали под обстрел со стороны турецких.

«Трамп терпеть не может Эрдогана, который, в свою очередь, с плохо сдерживаемой терпимостью относится к американскому лидеру. Обстрел может послужить обоснованием санкций против Турции. Возможно, Вашингтон открыто поставит партию оружия курдам. Сделает именно то, в чём Эрдоган обвинял Соединённые Штаты», — пояснил собеседник RT.

На страницу галереи

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что, несмотря на желание Дональда Трампа отстраниться от «бесконечных войн» и переложить ответственность на Турцию, весьма вероятно усиление напряжённости между Вашингтоном и Анкарой в связи с возможными американскими санкциями.

«По тому, как складываются обстоятельства, Трампу не удастся избежать ответных мер против Турции. В целом же ситуация обязательно скажется отрицательно на отношениях США и Турции. Вопрос только, в какой степени», — пояснил политолог в беседе с RT.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что глава Белого дома в ближайшее время подпишет указ, который предоставит американскому казначейству «очень значительные новые санкционные полномочия в отношении любого, кто связан с турецким правительством».

«Я уже заявлял это ранее и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойдённой мудрости сочту недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица Земли экономику Турции (я уже делал это раньше!)», — отмечал Трамп 7 октября.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.