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Взрыв в Донецке: Зеленский пытается удержать власть терактами?

17 июля 2021, 00:25  •  104 • Политика
В Донецке прогремел взрыв. Ответ на вопрос, не пытается ли президент Украины Владимир Зеленский и его окружение удержать власть терактами, дал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Взрыв случился в Будённовском районе Донецка. Местные СМИ говорят, что это произошло на газопроводе рядом со станцией Мушкетово. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это терактом.
"Явно обстановка нагнетается, количество обстрелов увеличивается. Ну и, соответственно, провокаций тоже", - произнёс Александр Бородай в беседе с Царьградом.
Он с сожалением признал, что в ДНР и ЛНР работают диверсионные группы противника.
"И это неизбежная реальность", - констатировал глава Союза добровольцев Донбасса.
Противником он назвал президента Украины Владимира Зеленского и тех, кто его окружает.
"Они пытаются избавиться от политической неустойчивости, которая у них есть внутри Украины, с помощью войны. Даже если она будет не маленькой и совсем не победоносной. В конце концов, в случае чего, они просто эмигрируют. Думаю, что пути отхода у них налажены", - отметил Бородай.

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