Взрыв в Бейруте унёс жизнь одного из ключевых ливанских политиков

Ливанские каналы сообщают о смерти лидера местной партии "Аль-Катаиб" Назара Наджарьяна.

Причиной стали травмы, полученные им при взрыве в порту Бейрута, передаёт "Аль-Арабия". Напомним, мощнейшая ударная волна привела к масштабным разрушениям в радиусе нескольких километров.

Глава Минздрава республики Хамад Хасан передавал, что в результате происшествия погибли и пострадали сотни граждан, и поручил всем столичным медучреждениям, не откладывая, принимать раненых, сообщает Al Jazeera.

Информации о точной причине взрыва на данный момент не поступало. Предполагается, что мог сдетонировать груз с пиротехникой на одном из кораблей на бейрутском побережье. Этой догадкой с журналистами также поделился министр здравоохранения.

Согласно информации местных СМИ, власти республики исключают версию теракта.