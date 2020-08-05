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Взрыв в Бейруте унёс жизнь одного из ключевых ливанских политиков
05 августа 2020, 01:40 • 269 • Политика
Взрыв в Бейруте унёс жизнь одного из ключевых ливанских политиков. Речь о лидере местной партии "Аль-Катаиб" Назаре Наджарьяне. Он скончался от полученных травм, сообщают телеканалы страны.
Ливанские каналы сообщают о смерти лидера местной партии "Аль-Катаиб" Назара Наджарьяна.
Причиной стали травмы, полученные им при взрыве в порту Бейрута, передаёт "Аль-Арабия". Напомним, мощнейшая ударная волна привела к масштабным разрушениям в радиусе нескольких километров.
Глава Минздрава республики Хамад Хасан передавал, что в результате происшествия погибли и пострадали сотни граждан, и поручил всем столичным медучреждениям, не откладывая, принимать раненых, сообщает Al Jazeera.
Информации о точной причине взрыва на данный момент не поступало. Предполагается, что мог сдетонировать груз с пиротехникой на одном из кораблей на бейрутском побережье. Этой догадкой с журналистами также поделился министр здравоохранения.
Согласно информации местных СМИ, власти республики исключают версию теракта.
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