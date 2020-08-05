Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования народу Ливана в связи с событиями в Бейруте. Глава государства направил телеграмму президенту республики Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями.

"В России разделяют скорбь ливанского народа", говорится в сообщении.

Путин выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Отметим, что ранее властям Ливана также свою поддержку выразили ближневосточные государства - Катар, Египет, Турция, Иордания. Британия, как заявляют в МИД страны, готова предложить помощь и поддержку Ливану после взрыва.

Примечательно, что в США своеобразно отреагировали на события в ливанской столице.

В частности, как выразился журналист-международник Аббас Джума, Соединённые Штаты не выражают соболезнования Ливану, а "внимательно следят за событиями в Бейруте".