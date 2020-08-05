Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
Профессор заявил о болезни Путина: "Подарочек" от экс-президента Украи...
Главная / Политика

Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США

05 августа 2020, 03:30  •  620 • Политика
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования ливанским властям в связи со случившимся взрывом в порту Бейрута. Ранее с аналогичными официальными заявлениями выступили ближневосточные лидеры. Но в США предпочли отличную от остальных позицию - они заявили, что… следят за событиями в Бейруте.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования народу Ливана в связи с событиями в Бейруте. Глава государства направил телеграмму президенту республики Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями.
"В России разделяют скорбь ливанского народа", говорится в сообщении.
Путин выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Отметим, что ранее властям Ливана также свою поддержку выразили ближневосточные государства - Катар, Египет, Турция, Иордания. Британия, как заявляют в МИД страны, готова предложить помощь и поддержку Ливану после взрыва.
Примечательно, что в США своеобразно отреагировали на события в ливанской столице.
В частности, как выразился журналист-международник Аббас Джума, Соединённые Штаты не выражают соболезнования Ливану, а "внимательно следят за событиями в Бейруте".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



620
Источник
Похожие новости
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
04 августа 2020, 23:50
Черногория предпочла российских туристов украинским. Киев негодует
04 августа 2020, 23:50
"Собянин топит "Аврору": Делягин предупредил жителей Москвы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2020, 14:40
"Просто сравнивали их с землёй": ВСУ готовят себе новый котёл в Донбассе
01 августа 2020, 00:55
Дмитрий Мезенцев: Наши консулы уже встречаются с задержанными в Минске россиянами. За ребят заступилась родная страна
02 августа 2020, 15:00
Профессор заявил о болезни Путина: "Подарочек" от экс-президента Украины?
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилась внезапная версия
03 августа 2020, 21:15
Путин нашёл для себя новый Крым: CNBC готовят США к "большому сюрпризу"
02 августа 2020, 15:00
Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили
02 августа 2020, 20:30
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.