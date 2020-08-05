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Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
05 августа 2020, 03:30 • 620 • Политика
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования ливанским властям в связи со случившимся взрывом в порту Бейрута. Ранее с аналогичными официальными заявлениями выступили ближневосточные лидеры. Но в США предпочли отличную от остальных позицию - они заявили, что… следят за событиями в Бейруте.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования народу Ливана в связи с событиями в Бейруте. Глава государства направил телеграмму президенту республики Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями.
"В России разделяют скорбь ливанского народа", говорится в сообщении.
Путин выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Отметим, что ранее властям Ливана также свою поддержку выразили ближневосточные государства - Катар, Египет, Турция, Иордания. Британия, как заявляют в МИД страны, готова предложить помощь и поддержку Ливану после взрыва.
Примечательно, что в США своеобразно отреагировали на события в ливанской столице.
В частности, как выразился журналист-международник Аббас Джума, Соединённые Штаты не выражают соболезнования Ливану, а "внимательно следят за событиями в Бейруте".
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