Взрыв произошёл в отделении Ощадбанка в Киеве

Взрывное устройство в окно офиса Ощадбанка бросили двое неизвестных на улице Героев Севастополя в Киеве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

«По предварительной информации, двое неизвестных бросили в окно банка взрывное устройство и скрылись. После взрыва в помещении начался пожар», — рассказали представители полиции.

По данным правоохранительных органов, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в офисе банка был потушен прибывшими на место сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По заявлению сотрудников, до этого в их адрес не поступало никаких угроз.

Ранее шесть человек пострадали после того, как неизвестные бросили взрывные устройства на территорию складов в Киеве.