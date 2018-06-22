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Взрыв произошёл в отделении Ощадбанка в Киеве

22 июня 2018, 10:39  •  84 • Украина
Взрывное устройство в окно офиса Ощадбанка бросили двое неизвестных на улице Героев Севастополя в Киеве.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

«По предварительной информации, двое неизвестных бросили в окно банка взрывное устройство и скрылись. После взрыва в помещении начался пожар», — рассказали представители полиции.

По данным правоохранительных органов, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в офисе банка был потушен прибывшими на место сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По заявлению сотрудников, до этого в их адрес не поступало никаких угроз.

Ранее шесть человек пострадали после того, как неизвестные бросили взрывные устройства на территорию складов в Киеве.     

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