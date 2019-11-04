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Взрыв прогремел на рынке: Около 10 человек погибли в сирийском Тель-Абьяде

04 ноября 2019, 05:39  •  66 • В мире
Мирные жители стали жертвами взрыва на рынке в сирийском Тель-Абьяде, который расположен на границе с Турцией. По предварительным данным, погибли 10 человек.
О взрыве на рынке сообщает Anadolu. По информации агентства, среди погибших мирные граждане. Всего жертвами стали около 10 человек, но информация уточняется.
Ранее сообщалось, что турецкие войска получили контроль над сирийским городом Тель-Абьяд в ходе операции "Источник мира".

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