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Взрыв, потом стрельба: Турецкие военные попали в засаду в Идлибе на трассе М4 - источник
20 марта 2020, 03:35 • 67 • Политика
Турецкий конвой попал в засаду в Идлибе. Сообщается, что одна из машин военных Турции подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Затем началась стрельба.
Турецкий конвой попал в засаду в Идлибе. Инцидент произошёл во время следования турецкого военного конвоя по трассе М4 рядом с населённым пунктом Махамбель. Есть сведения о двух пострадавших среди турецких военных.
Сообщается, что автомобиль турецких военных подорвался на самодельном взрывном устройстве. По словам свидетелей, после взрыва была слышна стрельба. Позже появилась информация о том, что стрельбу открыли турецкие военнослужащие, посчитав, что подверглись нападению, сообщает Telegram-канал "Рыбарь".
Стоит отметить, что трасса М4, как и большая часть провинции Идлиб на сегодняшний день контролируется террористическими группировками. Некоторых боевиков, которые воюют против правительственных сил Сирии, вооружает и всячески поддерживает Турция, сообщает ФАН.
Напомним, что Турции уже дорого обошлось сотрудничество с террористами. После того как в конце февраля турецкие военные поддержали артиллерийским огнём наступление боевиков, они попали под ответный удар сирийской авиации. В результате армия Турции понесла потери.
Фото: скриншот Telegram-канал "Рыбарь"
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