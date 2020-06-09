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Взрыв на пути русского патруля военной полиции: о нападении в Сирии сообщил Центр

09 июня 2020, 21:00  •  75 • Политика
В Сирии при патрулировании российской военной полиции произошёл взрыв. Об инциденте сообщили в Центре.
Представители Центра по примирению враждующих сторон и контролю за размещением беженцев в Сирии сообщили, что в ходе следования патруля российской Военной полиции в Кобани сработало самодельное взрывное устройство.
В результате этой атаки никто не пострадал, добавили в центре. Нападение произошло 9 июня. Неизвестные пытались остановить русский патруль военной полиции, однако задумка не удалась.
"При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства", - пояснили в Центре.
Все представители российской военной полиции, находившиеся в точке во время инцидента, благополучно вернулись на базу.

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