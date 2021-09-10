Взрыв на пути патруля в Сирии: Военный из России погиб

В Минобороны сообщили о смерти военного при подрыве в Сирии.

Жертвой подрыва в Сирии стал русский солдат. О смерти военнослужащего сообщили в Минобороны. По данным оборонного ведомства, при проезде колонны с гуманитарной помощью прогремел взрыв.

Отмечается, что всё произошло в сирийской провинции Хомс.

На пути следования военной полиции России сдетонировала бомба. Один из солдат получил серьёзное ранение. От полученных травм он скончался.