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Взрыв на пути патруля в Сирии: Военный из России погиб

10 сентября 2021, 00:35  •  78 • В мире
В Минобороны сообщили о смерти военного при подрыве в Сирии.
Жертвой подрыва в Сирии стал русский солдат. О смерти военнослужащего сообщили в Минобороны. По данным оборонного ведомства, при проезде колонны с гуманитарной помощью прогремел взрыв.
Отмечается, что всё произошло в сирийской провинции Хомс.
На пути следования военной полиции России сдетонировала бомба. Один из солдат получил серьёзное ранение. От полученных травм он скончался.

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