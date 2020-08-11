Взрыв на борту MH17 зафиксирован прибором: Независимый эксперт представил ключевую улику

Независимый технический эксперт Юрий Антипов, занимающийся расследованием крушения малайзийского "Боинга" MH17, представил в своём аккаунте в Facebook новую важную улику.

Он поместил снимок медицинского манометра, принадлежавшего пассажиру-врачу. Этот прибор отличается особой чувствительностью к скачкам давления. Эксперт обратил внимание, что само устройство хорошо сохранилось, однако специальный разделитель, удерживающий стрелку прибора в необходимых границах, - в погнутом состоянии.

Это означает, что, перед тем как выйти из строя, манометр зафиксировал не спад давления, случившийся после разгерметизации салона, а наоборот - мощный скачок давления.

Подобное значительное увеличение вероятно лишь при взрыве на борту авиалайнера, что в очередной раз опровергает версию следователей из Нидерландов, подчеркнул Антипов.