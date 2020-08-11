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Взрыв на борту MH17 зафиксирован прибором: Независимый эксперт представил ключевую улику
11 августа 2020, 17:10 • 179 • Политика
Взрыв на борту MH17 зафиксирован прибором. Независимый эксперт Юрий Антипов представил ключевую улику - медицинский манометр, принадлежавший пассажиру-врачу. Он обратил внимание, что само устройство хорошо сохранилось, однако специальный разделитель, удерживающий стрелку прибора в необходимых границах, - в погнутом состоянии. Антипов разъяснил, о чём именно это говорит.
Независимый технический эксперт Юрий Антипов, занимающийся расследованием крушения малайзийского "Боинга" MH17, представил в своём аккаунте в Facebook новую важную улику.
Он поместил снимок медицинского манометра, принадлежавшего пассажиру-врачу. Этот прибор отличается особой чувствительностью к скачкам давления. Эксперт обратил внимание, что само устройство хорошо сохранилось, однако специальный разделитель, удерживающий стрелку прибора в необходимых границах, - в погнутом состоянии.
Это означает, что, перед тем как выйти из строя, манометр зафиксировал не спад давления, случившийся после разгерметизации салона, а наоборот - мощный скачок давления.
Подобное значительное увеличение вероятно лишь при взрыве на борту авиалайнера, что в очередной раз опровергает версию следователей из Нидерландов, подчеркнул Антипов.
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