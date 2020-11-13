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Взрыв на АЭС - второй Чернобыль: Британцы пугают мир Белоруссией

13 ноября 2020, 23:50  •  67 • В мире
Британская The Times пугает мир Белоруссией, утверждая, что на новой БелАЭС произошли взрывы. Издание предупреждает - не исключён вариант второго Чернобыля.
В британской The Times вышла статья об аварии на Белорусской АЭС, которая была запущена в минувшую субботу. После запуска в СМИ появились сообщения об остановке первого блока, на станции пояснили - прекращение генерации электроэнергии связано с заменой оборудования, в остальном всё штатно.
Однако британское издание предпочитает верить источникам, которые утверждают, что на АЭС произошли взрывы нескольких трансформаторов напряжения. The Times ссылается на Литву, которая давно раскручивала тему "белорусского Чернобыля", выступая категорически против строительства электростанции.
В частности, власти Литвы ранее заявляли, что в случае аварии на белорусской АЭС может произойти загрязнение питьевой воды для трети населения их страны, численность которого составляет 2,8 миллиона человек.
"ЕС и все международное сообщество не могут оставаться равнодушными к такому циничному невежеству", - цитируют британцы министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.
В подтверждение версии о "белорусском Чернобыле" автор статьи приводит слова российского оппозиционера Андрея Санникова, который считает, что БелАЭС- тикающая бомба, которая "повреждена и чрезвычайно опасна". Тем не менее, никаких официальных доказательств этой версии The Times не приводит.

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